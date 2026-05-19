Почему одни страны убивают диких животных, а другие ревут: историки нашли ответ

Отношение людей к диким животным может существенно отличаться в зависимости от региона мира / © Unsplash

Реклама

То, убьют ли дикое животное , зашедшее в человеческую среду, или попытаются его переселить, зависит не только от законов страны, но и от колониального прошлого, религии и культурного влияния коренных народов. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Колорадо после масштабного опроса почти 18 500 человек в 33 странах Европы и Америки.

Об этом пишет Earth.

Пума в пригороде – убить или переселить?

Когда горный лев приближается к жилому кварталу в США, власти обычно быстро прибегают к летальному контролю. В Латинской Америке угрожающий скоту ягуара скорее переселят или просто будут терпеть рядом.

Реклама

Исследователи объясняют это двумя принципиально разными взглядами на животных. Первый – «мютуализм» – рассматривает дикую природу как часть сообщества, имеющего ценность вне человеческого использования. Второй – «доминирование» – считает животных ресурсом, которым человек может управлять или который может устранять при необходимости.

Результаты опроса показали четкое распределение: страны Латинской Америки получили самые высокие показатели мютуализма и низкие доминирования. Северная Америка и Северная Европа продемонстрировали противоположную картину. Южная Европа оказалась посредине — ближе к Латинской Америке, чем к северным соседям.

Один из результатов особенно удивил исследователей: Латинская Америка оказалась более мютуалистической, чем Испания и Португалия — колонизировавшие ее страны.

Колонизаторы принесли не только язык, но и отношение к природе

Исследователи заметили, что карта ценностей по дикой природе почти совпадает с картой колониального воздействия. Британские колонии строились на основе освоения и заселения, испанские и португальские — на добыче ресурсов.

Реклама

«Религиозная ориентация стран Северной Европы призвала к доминированию человека над природой — в отличие от Южной Европы. Современные ценности соответствуют этим отличиям», — объяснил ведущий автор исследования, профессор Майкл Манфредо из Университета штата Колорадо.

Протестантская реформация укрепила идею контроля человека над природой на севере Европы. Когда эти общества расширялись до Америки, они несли эти убеждения с собой и со временем те укоренились в законах, практиках землепользования и общественных установках.

Но почему Латинская Америка оказалась даже более дружественной к животным, чем метрополии? Ученые полагают, что ключевую роль сыграли коренные народы. На момент колонизации в регионе проживало более 50 миллионов человек с собственными относительно совместимыми с иберийскими взглядами на природу. Слияние этих культур и сформировало уникальный мютуалистический подход.

Почему это важно для охраны природы сегодня

Выводы исследования имеют прямое практическое значение. Международные организации по охране природы нередко пытаются перенести успешные стратегии из одной страны в другую — и терпят неудачу, игнорируя местные культурные ценности.

Реклама

«Сохранение дикой природы – глобальная проблема. И если не считать культурных отличий — успеха достичь будет трудно. То, что является приемлемой практикой в одной стране, может быть неприемлемо в другой», — подчеркнул Манфредо.

Изменения в общественных установках происходят, но медленно. В США, например, фиксируют постепенное смещение в сторону мютуализма — особенно среди городского населения с более высоким уровнем образования и доходов. Однако, по словам соавторки исследования профессора Тары Тил, важно регулярно отслеживать общественное мнение, чтобы убедиться, что государственная политика отвечает ожиданиям людей, для которых она создана.

Напомним, из-за глобального потепления обычные бобры неожиданно мигрировали далеко на север, где их непрерывная строительная активность начала кардинально изменять хрупкую экосистему арктической тундры.

Новости партнеров