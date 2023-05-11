Почему одних людей комары кусают чаще, чем других – ответ исследователей

Исследователи утверждают, что комаров могут привлекать люди, которые используют самые распространенные марки мыла, причем цветочные и фруктовые ароматы наиболее популярны среди насекомых.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Добровольцы, мывшиеся тремя из четырех популярных видов мыла, оказались более привлекательными для насекомых, которым нравилось полакомиться ими.

Исследование предполагает, что вместо того, чтобы помочь вам стать инкогнито, ароматы в мыле могут сделать вас более привлекательной мишенью.

В исследовании, опубликованном в журнале iScience, приняли участие четыре добровольца, которые предоставили образцы ткани, которую они носили как рукав, либо немыт, либо после стирки с использованием четырех разных марок мыла.

Ученые считают, что комаров может привлекать мыло, потому что, когда они не питаются кровью, они дополняют потребление сахара растительными нектарами.

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Клеман Винаугер, руководивший работой в Политехническом институте и Университете штата Вирджиния, сказал: "Тот факт, что мы берем эти цветочные и фруктовые запахи и наносим их на свое тело, означает, что теперь тот же объект пахнет как цветок и человек одновременно. Это было бы то же самое, что проснуться и почувствовать запах чего-то, похожего на кофе и кексы. Очень привлекательно".

Исследование также показало, что мыло по-разному влияет на разных людей, поэтому запах человека может по-прежнему быть решающим фактором в том, будут ли у вас укусы или нет.

Доктор Винаугер добавил: "Примечательно, что один и тот же человек, который очень привлекателен для комаров, когда он немыт, может стать еще более привлекательным для комаров с помощью одного мыла, а затем отпугнуть комаров с другим мылом".

Напомним, в новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как формируется наша память и где наш мозг хранит воспоминания. В основе хранения памяти и получения воспоминаний лежат синапсы – крохотные соединения между нейронами.

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