Почему океаны соленые, а реки пресные: ученые разгадали эту тайну

Почему океаны соленые, а реки пресные / © Pixabay

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Вопрос о солености океанов и пресности рек веками смущал ученых. Ответ кроется в удивительном геологическом цикле, который длится миллионы лет и включает в себя взаимодействие воды, суши и атмосферы. Хотя реки постоянно несут минералы с континентов, они остаются пресными, в то время как океаны превратились в гигантские соленые резервуары.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Соль из суши: дождевая вода как «растворитель»

Основной источник соли в океане — это суша. Процесс начинается с дождя. Когда дождевая вода падает, она поглощает углекислый газ из атмосферы, становясь слабокислой. Эта кислотность позволяет ей медленно растворять горные породы на поверхности Земли — этот процесс называется выветриванием. При выветривании из горных пород высвобождаются заряженные частицы, или ионы, среди которых наиболее распространены ионы натрия и хлорида.

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Реки и ручьи подхватывают эти растворенные минералы и уносят их со всей суши в Мировой океан. В течение миллионов лет этот непрерывный поток привел к накоплению солей, что и сделало морскую воду такой соленой.

Хотя реки являются ключевым звеном в транспортировке солей, сами они не становятся солеными. Это объясняется тем, что они постоянно пополняются пресной водой из осадков и таяния снегов. Этот непрерывный приток свежей воды промывает русло, не позволяя солям накапливаться в высоких концентрациях. Река выступает лишь временным каналом для минералов на их пути к конечному пункту назначения — океану.

Испарение: природный «концентратор» соли

Ключевым фактором, делающим океан соленым, является улетучивание.

Этот процесс действует как гигантский природный концентратор: вода уходит, а соль остается. Само испарение поддерживает и увеличивает соленость океанов. Баланс в этой системе достигается благодаря тому, что часть солей со временем оседает на дне в виде минеральных отложений, становясь частью геологических пород.

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Состав морской воды

Наиболее распространенными ионами в морской воде являются натрий и хлорид, вместе образующие обычную поваренную соль (NaCl). Они составляют более 90% всех растворенных в океане ионов. В среднем, около 3.5% веса морской воды — это растворенные соли. Чтобы представить этот масштаб, можно сказать, что в одной кубической мили (около 4.17 кубических километров) морской воды содержится около 120 миллионов тонн соли.

Таким образом, соленость океана является результатом величественного природного цикла, который длится миллиарды лет. Реки приносят минералы с суши, а испарение концентрирует их, создавая уникальную среду, поддерживающую жизнь миллионов морских организмов.

Напомним, результаты исследования ясно показывают, что глобальное потепление, вызванное человеком, уже разрушает жизнь и средства к существованию во всем мире. Поэтому потребность сокращения выбросов становится все более насущной.