Старость / © pixabay.com

Реклама

Продолжительность жизни в развитых странах росла почти непрерывно с начала XX века. Это давало основания надеяться, что все большее количество людей смогут доживать до 100 лет. Но новое международное исследование показало, что такая тенденция уже замедляется, и поколения, рожденные после 1939 года, имеют гораздо меньше шансов стать долгожителями.

Об этом сообщило Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали данные из 23 стран с высоким уровнем дохода и сосредоточились на когортах людей, рожденных между 1939 и 2000 годами. Выяснилось, что прирост продолжительности жизни, ранее составлявший в среднем 0,46 года на каждое следующее поколение, сократился на 37–52%. Иными словами, темпы долголетия замедлились почти наполовину.

Реклама

Основная причина состоит в том, что смертность в младенческом возрасте перестала снижаться так быстро, как в предыдущие десятилетия. Более половины замедления связано именно с показателями среди детей до 5 лет. Важное влияние также оказывают тенденции смертности среди подростков и молодежи до 20 лет.

Исследователи отмечают: даже если их оценки окажутся слишком пессимистичными, возвращение к предыдущим высоким темпам роста продолжительности жизни маловероятно. Это означает, что поколения, рожденные после 1939 года, будут с меньшей вероятностью доживать до 100 лет, чем ожидалось ранее.

Ученые подчеркивают, что эти результаты являются важным сигналом для правительств и обществ: следует учитывать новые тенденции в прогнозах долголетия, планировании социальных программ и системы здравоохранения.

Напомним, популярность диет с высоким содержанием белка растет, однако специалисты предупреждают: избыток протеина может вызвать проблемы со здоровьем.