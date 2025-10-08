Почему психопаты не любят животных: ученые нашли объяснение

Домашние любимцы / © Credits

В голливудских фильмах часто показывают, что психопаты издеваются над животными. Оказывается, этому научное объяснение: сербские ученые нашли прямую связь между психопатией и убеждением, что животные менее ценны, чем люди.

Как отмечают ученые, люди, имеющие признаки психопатии — импульсивность или склонность ко лжи — чаще унижают или оскорбляют животных.

Исследование также показало, что ненавидящие животных могут быть садистами, то есть они получают удовольствие от причинения боли. Эксперты подтверждают: люди со злыми намерениями не любят животных.

«Жестокое обращение с животными часто связано с домашним насилием и даже убийствами. Поэтому любой случай агрессии по отношению к животным может быть релевантным для клинической оценки антисоциальных тенденций у детей и взрослых», — говорят исследователи из Белградского университета.

Ученые изучили связь меж отношением к животным и известным психологическим явлением Темной триадой.

Каждая из этих черт Темной триады — нарциссизм, макиавеллизм, психопатия — состоит из определенных качеств:

макиавеллизм характеризуется манипуляциями и эксплуатацией других, циничным попранием морали и сосредоточением на эгоизме и обмане;

нарциссизм характеризуется грандиозностью, гордостью, эгоизмом и отсутствием эмпатии у человека;

психопатия характеризуется стойким антисоциальным поведением, импульсивностью, эгоизмом и бессердечностью.

Иногда к Темной триаде присоединяют и садизм, характеризующийся склонностью человека быть жестоким по отношению к другим ради собственного удовлетворения или доминирования, при этом он причиняет боль, страдания или унижение.

В первой части исследования 369 участников отвечали на анкеты, измеряющие их черты Темной триады и отношение к животным (включая пищевые привычки).

Оказалось, что высокий уровень психопатии и садизма напрямую связан с так называемой «видовой дискриминацией» (видизмом).

Видизм — это распространенное убеждение, что люди морально выше других животных. Такое мышление приводит к игнорированию способности животных страдать и оправдывает их эксплуатацию (для еды, одежды или экспериментов).

Кроме того, психопатические и садистские качества связаны с меньшей готовностью помогать животным. Хотя нарциссизм не повлиял, макиавеллизм имел незначительную связь с потреблением мяса.

«Мы обнаружили, что так называемые черты Темной триады, в частности, психопатия и садизм, связанные с видизмом — поддержкой эксплуатации животных. Однако, общие социальные установки более важны для наших отношений с животными», — рассказала исследовательница Мария Бранкович.

Второе исследование, в котором приняли участие 234 человека, подтвердило, что люди с высоким уровнем психопатии склонны верить в социальные иерархии. Это говорит о том, что они ставят себя выше животных.

В противоположность этому, эмпатия (понимание и желание помочь другим) связана с более низким уровнем видовой дискриминации.

В целом результаты обеих частей доказывают, что черты Темной триады имеют четкую связь с отношением человека к животным.

Ранее ученые рассказали, как коты могут улучшать психическое и физическое состояние своего хозяина. Согласно утверждениям специалистов, пушистики могут снижать уровень тревожности и одиночества у человека, а также помочь своим владельцам развивать доброту, заботливость и эмпатию.

