Почему самцы некоторых животных живут меньше: ученые нашли объяснение

Ученые провели крупнейшее исследование, чтобы понять, почему самцы и самки животных имеют разную продолжительность жизни. Для этого они проанализировали данные о продолжительности жизни более 1100 видов млекопитающих и птиц. Выяснилось, что главную роль играют половые хромосомы, уровень конкуренции за партнера и особенности поведения.

Соответствующее исследование было опубликовано Science Advances.

Кто живет дольше и почему

Ученые установили, что виды с разными половыми хромосомами имеют существенную разницу в продолжительности жизни. У млекопитающих самки с парой хромосом XX в 72% случаев живут дольше самцов с XY. У птиц наоборот: самцы имеют преимущество в 68% случаев, ведь именно самка имеет разные хромосомы (ZW).

На продолжительность жизни влияет и конкуренция за самку. Среди млекопитающих, где борьба за партнершу самая жесткая, самцы живут заметно меньше. У птиц, большинство из которых моногамны, ситуация другая — дольше живут самцы.

Еще один фактор — забота о потомстве. Например, у приматов именно самки заботятся о детенышах, поэтому эволюционно они получили «запас времени», чтобы обеспечить выживание потомков.

Дикая природа и неволя

Ученые также сравнили данные о животных, живущих в дикой природе и в неволе. Оказалось, что в условиях неволи различия между продолжительностью жизни самцов и самок менее выражены. В то же время полностью они не исчезают — разница между полами все равно сохраняется, как и у людей. Таким образом, результаты подтверждают, что разная продолжительность жизни у самцов и самок имеет эволюционную основу, и полностью устранить эту разницу невозможно.

