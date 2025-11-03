Почему смартфон "умирает" на морозе даже с полным зарядом - объяснение эксперта

Смартфон / © unsplash.com

Реклама

Зимой пользователи часто подмечают, что даже полностью заряженный смартфон внезапно выключается или быстро разряжается. Эксперты объясняют: все из-за воздействия низких температур на аккумулятор.

Об этом говорится в материале iTech.ua.

В большинстве современных устройств используются литий-ионные батареи, работающие благодаря перемещению заряженных частиц внутри ячейки. Такие батареи состоят из анода, катода и электролита, а оптимальная температура их работы от 0 до 35°C.

Реклама

При низких температурах движение литиевых ионов замедляется, а электролит становится более густым, что уменьшает его проводимость. Поэтому химические реакции происходят медленнее, и смартфон получает меньше энергии. Как следствие, устройство может начать экономить заряд, уменьшая яркость экрана или производительность процессора.

В сильный мороз телефон может выключиться, даже если индикатор показывает, что заряд еще остался.

Исследования показывают, что при температуре –10°C емкость батареи уменьшается примерно на 30%, а при –20°C – до 50%. Это означает, что часть заряда становится физически недоступной.

Специалисты советуют зимой держать смартфон во внутреннем кармане и не ставить его на зарядку сразу после возвращения с мороза во избежание повреждения батареи.

Реклама

Ранее мы рассказывали о 12 способах продлить работу батареи iPhone без замены аккумулятора.