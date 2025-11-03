- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему смартфон "умирает" на морозе даже с полным зарядом - объяснение эксперта
Низкие температуры влияют на работу литий-ионных батарей, уменьшая их емкость до 50%. Как защитить телефон от холода – советы специалистов.
Зимой пользователи часто подмечают, что даже полностью заряженный смартфон внезапно выключается или быстро разряжается. Эксперты объясняют: все из-за воздействия низких температур на аккумулятор.
Об этом говорится в материале iTech.ua.
В большинстве современных устройств используются литий-ионные батареи, работающие благодаря перемещению заряженных частиц внутри ячейки. Такие батареи состоят из анода, катода и электролита, а оптимальная температура их работы от 0 до 35°C.
При низких температурах движение литиевых ионов замедляется, а электролит становится более густым, что уменьшает его проводимость. Поэтому химические реакции происходят медленнее, и смартфон получает меньше энергии. Как следствие, устройство может начать экономить заряд, уменьшая яркость экрана или производительность процессора.
В сильный мороз телефон может выключиться, даже если индикатор показывает, что заряд еще остался.
Исследования показывают, что при температуре –10°C емкость батареи уменьшается примерно на 30%, а при –20°C – до 50%. Это означает, что часть заряда становится физически недоступной.
Специалисты советуют зимой держать смартфон во внутреннем кармане и не ставить его на зарядку сразу после возвращения с мороза во избежание повреждения батареи.
