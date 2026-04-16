Почему собаки наклоняют голову: ученые объяснили, что это значит на самом деле

Собака / © unsplash.com

Когда собака склоняет голову, услышав голос хозяина, это может свидетельствовать не об эмоции, а о сложной работе мозга. Исследования показывают: животные таким образом пытаются лучше понять человеческую речь и интонацию.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Ученые до сих пор не имеют однозначного ответа, почему именно собаки наклоняют голову, однако современные данные указывают на связь этого поведения с обработкой речи. По словам исследовательницы взаимодействия человека и животных Кортни Секстон, собаки эволюционно приспособились к сожительству с людьми в течение 20-30 тысяч лет и научились анализировать человеческую речь подобно людям.

В частности, данные МРТ демонстрируют: знакомые слова активируют у собак левое полушарие мозга, независимо от интонации. В то же время незнакомые слова, сказанные привычным тоном, стимулируют правое полушарие.

Эти выводы подтверждает и исследование 2025 года с участием 103 собак. Владельцы снимали реакцию животных в разных условиях — от покоя до слушания знакомых слов. Чаще всего наклон головы фиксировали именно во время эмоционального общения со знакомыми словами. Это свидетельствует, что собаки реагируют не просто на звук, а на сам факт коммуникации с человеком.

Интересно, что большинство животных наклоняли голову вправо. Ученые предполагают: это может означать активную работу левого полушария мозга, которое отвечает за речь. Впрочем, эта связь пока остается гипотезой.

Исследователи также заметили определенные различия между полами. Самцы чаще и сильнее наклоняли голову вправо, чем самки. В то же время ученые отмечают: это не означает, что они лучше понимают речь — речь идет лишь о разнице в обработке информации.

В то же время не все собаки демонстрируют такое поведение. У части животных наклон головы может быть связан с новизной или неожиданностью ситуации. Однако результаты исследования свидетельствуют: чаще всего это происходит именно во время социального взаимодействия с человеком.

Популярное представление, что собаки делают это «ради милоты», ученые отрицают. Хотя люди действительно воспринимают такое поведение как более привлекательное, это скорее следствие эволюции — так называемой неотении, когда взрослые животные сохраняют черты, вызывающие у людей заботу.

