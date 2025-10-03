Почему собаки становятся агрессивными: ученые выяснили истинную причину

Собака / © Associated Press

Агрессивное поведение собак в основном связано не с их характером, а с условиями, в которых они росли. Такие результаты показало масштабное исследование команды ученых Гарвардского университета,

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты под руководством Хулии Эспинозы собрали данные о 4 497 собаках, принадлежащих к 211 различным породам. Владельцев опрашивали относительно реакций животных на 45 распространенных триггеров агрессии — среди них были внезапные громкие звуки, появление незнакомцев у дверей или ситуации, вызывающие у собак страх. Кроме этого, исследователи собирали информацию о том, сталкивались ли животные в детстве с жестоким или пренебрежительным отношением.

Результаты показали, что наиболее агрессивными во взрослом возрасте оказались именно те собаки, которые испытали проблемы в первые шесть месяцев жизни. Это объясняется тем, что именно этот период является самым чувствительным в поведенческом развитии животных.

Ученые отмечают: «Собаки с трудным детством проявляли высокий уровень страха и агрессии. Связь между неблагоприятными факторами и агрессией была наиболее выраженной для событий, происходящих в первые шесть месяцев жизни, что совпадает с чувствительными периодами поведенческого развития».

При этом агрессия не зависела от пола, возраста или факта кастрации. В то же время были выявлены различия между породами. Например, американская эскимосская собака, американская леопардовая гончая и сибирские хаски оказались особенно чувствительными к негативному опыту. Зато золотистые ретриверы и лабрадоры даже после сложного детства реже проявляли агрессию.

Специалисты делают вывод: некоторые породы действительно имеют повышенный риск развития пугливого или агрессивного поведения, особенно те, которые выводились для охраны скота или охоты. Но главным фактором все же остается ранний опыт, поэтому ответственность за будущее поведение собак лежит прежде всего на их хозяевах.

