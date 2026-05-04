Почему становится больше колорадских жуков: ученые раскрыли причины

Исследования показывают, что жара и погодные условия повлекли за собой «бум» колорадских жуков в мире. Университеты Мичигана и Висконсина провели 16-летнее исследование, в котором узнали, почему количество колорадского жука только увеличивается.

«Бум» колорадских жуков: почему их количество увеличивается

Жара, влажность и состояние почвы являются причинами вспышек численности колорадского жука. Это исследование поможет улучшить прогнозирование количества урожая и способов борьбы с жуками.

Исследователи из Мичиганского государственного университета проанализировали данные за последние 16 лет и получили новые сведения о факторах, влияющих на численность колорадского жука.

Взрослые жуки спят в почве. Они просыпаются, когда земля прогревается выше 10 °C. После пробуждения они сразу начинают атаковать картофель, откладывают яйца, из которых выходят разрушительные личинки.

Обычно за лето появляются два поколения, но жук может подстраиваться под условия. Интересно, что около 2% популяции могут «проспать» в земле более одной зимы.

Хотя высокие температуры являются одним из основных факторов, влияющих на комфорт жуков, существенное влияние на тенденции изменения численности популяции показали влажность воздуха и почвы, а также осадки.

Осадки, насыщенность воздуха и температура почвы в период зимовки жуков влияли на колебания популяции ежегодно. Исследование также показало, что экстремальная жара увеличивает количество колорадских жуков.

Эти закономерности позволяют предположить, что насекомые могут выживать в более экстремальных климатических условиях. Из-за потепления у колорадского жука может появиться третье поколение за сезон. Это означает больше вредителей и более длинные периоды борьбы с ними.

Теперь исследователи сосредоточились на разработке моделей прогнозирования, чтобы лучше предсказывать, когда жуки будут появляться на картофельных полях. Это может помочь производителям заранее подготовиться и выбрать стратегии борьбы против вредителя.

