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Почему телефон садится быстрее с 5G и как это исправить
Технология 5G потребляет больше энергии, чем 4G, и это влияет на время работы аккумулятора мобильного телефона. Исследования указывают на то, что 5G может использовать на 10% больше заряда батареи, чем 4G.
Разница в потреблении энергии между 5G и 4G — это не миф и не преувеличение. Современные смартфоны теряют примерно на 6-11% больше заряда при работе в сети 5G по сравнению с 4G LTE.
Об этом пишет batteriesplus.com.
Впрочем, разрыв постепенно сокращается: новые чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 2 и 3, управляют 5G-модемом значительно более экономно, чем процессоры со времен первых 5G-смартфонов — того же iPhone 12.
Отказываться от 5G навсегда совсем не обязательно — достаточно немного подкрутить настройки, чтобы получить и скорость, и приемлемую автономность.
Напомним, в Киеве начали тестировать 5G на более чем 300 базовых станциях. Власти и мобильные операторы оценят работу сети, чтобы подготовить ее к полноценному запуску в Украине.
В настоящее время работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а у 29% смартфонов украинцев уже есть техническая поддержка стандарта 5G.
Как настроить подключение к 5G
Обычно девайсы, имеющие техническую возможность подключаются к 5G автоматически. В случае отсутствия значка 5G специалисты рекомендуют:
Проверить поддержку 5G в настройках сотовых данных и обновить операционную систему устройства
Выключить режимы энергосбережения и экономии трафика
Перезагрузить Сеть с помощью режима «В самолете» или перезапустить смартфон