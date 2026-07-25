Почему телефон садится быстрее с 5G и как это исправить

Использование сети пятого поколения может сокращать время автономной работы смартфона / © pexels.com

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Разница в потреблении энергии между 5G и 4G — это не миф и не преувеличение. Современные смартфоны теряют примерно на 6-11% больше заряда при работе в сети 5G по сравнению с 4G LTE.

Об этом пишет batteriesplus.com.

Впрочем, разрыв постепенно сокращается: новые чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 2 и 3, управляют 5G-модемом значительно более экономно, чем процессоры со времен первых 5G-смартфонов — того же iPhone 12.

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Отказываться от 5G навсегда совсем не обязательно — достаточно немного подкрутить настройки, чтобы получить и скорость, и приемлемую автономность.

Напомним, в Киеве начали тестировать 5G на более чем 300 базовых станциях. Власти и мобильные операторы оценят работу сети, чтобы подготовить ее к полноценному запуску в Украине.

В настоящее время работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а у 29% смартфонов украинцев уже есть техническая поддержка стандарта 5G.

Как настроить подключение к 5G

Обычно девайсы, имеющие техническую возможность подключаются к 5G автоматически. В случае отсутствия значка 5G специалисты рекомендуют:

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Проверить поддержку 5G в настройках сотовых данных и обновить операционную систему устройства

Выключить режимы энергосбережения и экономии трафика

Перезагрузить Сеть с помощью режима «В самолете» или перезапустить смартфон

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