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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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58
Время на прочтение
1 мин

Почему телефон садится быстрее с 5G и как это исправить

Технология 5G потребляет больше энергии, чем 4G, и это влияет на время работы аккумулятора мобильного телефона. Исследования указывают на то, что 5G может использовать на 10% больше заряда батареи, чем 4G.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Использование сети пятого поколения может сокращать время автономной работы смартфона

Использование сети пятого поколения может сокращать время автономной работы смартфона / © pexels.com

Разница в потреблении энергии между 5G и 4G — это не миф и не преувеличение. Современные смартфоны теряют примерно на 6-11% больше заряда при работе в сети 5G по сравнению с 4G LTE.

Об этом пишет batteriesplus.com.

Впрочем, разрыв постепенно сокращается: новые чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 2 и 3, управляют 5G-модемом значительно более экономно, чем процессоры со времен первых 5G-смартфонов — того же iPhone 12.

Отказываться от 5G навсегда совсем не обязательно — достаточно немного подкрутить настройки, чтобы получить и скорость, и приемлемую автономность.

Напомним, в Киеве начали тестировать 5G на более чем 300 базовых станциях. Власти и мобильные операторы оценят работу сети, чтобы подготовить ее к полноценному запуску в Украине.

В настоящее время работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а у 29% смартфонов украинцев уже есть техническая поддержка стандарта 5G.

Как настроить подключение к 5G

Обычно девайсы, имеющие техническую возможность подключаются к 5G автоматически. В случае отсутствия значка 5G специалисты рекомендуют:

  • Проверить поддержку 5G в настройках сотовых данных и обновить операционную систему устройства

  • Выключить режимы энергосбережения и экономии трафика

  • Перезагрузить Сеть с помощью режима «В самолете» или перезапустить смартфон

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Дата публикации
Количество просмотров
58
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