Почему у акул нет костей: ученые раскрыли необычный секрет их скелета

Акула / © pexels.com

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Большинство людей привыкли считать, что все рыбы обладают костным скелетом. Однако акулы являются исключением. Несмотря на то, что они относятся к рыбам, в их организме нет ни одной настоящей кости. Весь внутренний скелет — от позвоночника и черепа до челюстей — состоит из хрящевой ткани.

Об этом сообщило издание Space Daily.

В Музее естественной истории в Лондоне поясняют, что скелет акул состоит из того же типа хряща, из которого состоят человеческие уши и кончик носа. В то же время он значительно прочнее, ведь отдельные его участки укрепляются благодаря отложению солей кальция.

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Акулы относятся к классу хрящевых рыб (Chondrichthyes), к которому также относятся скаты и химеры. В отличие от большинства других рыб, у них отсутствует плавательный пузырь, помогающий поддерживать плавучесть. Эту функцию выполняют другие особенности строения организма: лёгкий хрящевой скелет, большая печень, богатая жиром, а также плавники и постоянное движение, которые создают дополнительную подъёмную силу в воде.

Хотя хрящ примерно в два раза менее плотный, чем кость, это не означает, что он слаб. Наиболее укреплены челюсти и позвонки, где накапливаются минералы, повышающие прочность скелета.

Часто возникает вопрос и о зубах акул. Несмотря на их твердость, они также не являются костями. Зубы состоят преимущественно из дентина и покрыты слоем эмалоида — тканей, схожих по строению с человеческими зубами.

Именно эта особенность объясняет, почему среди ископаемых останков акул чаще всего находят зубы. Хрящевой скелет редко сохраняется в ископаемом состоянии, тогда как зубы могут оставаться в породах миллионы лет. Кроме того, акулы постоянно сменяют зубы на протяжении жизни, поэтому одно животное оставляет после себя значительное их количество.

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В то же время современные исследования ставят под сомнение представление о том, что отсутствие костей является примитивной чертой акул. Все больше ископаемых находок свидетельствует о том, что общие предки челюстных позвоночных могли иметь больше костной ткани, а представители линии хрящевых рыб утратили значительную ее часть уже в процессе эволюции. В то же время ученые отмечают, что точная последовательность этих изменений до сих пор остается предметом дискуссий.

Одним из доказательств этой гипотезы стало открытие, описанное в 2020 году международной группой исследователей под руководством Мартина Бразо. Учёные исследовали ископаемую панцирную рыбу Minjinia turgenensis, жившую около 410 миллионов лет назад. В её черепе обнаружили хорошо сохранившуюся эндохондральную кость — ткань, составляющую значительную часть внутреннего скелета современных костных позвоночных.

Еще ранее исследователи описали другую древнюю рыбу — Gogoselachus, возраст которой составляет примерно 380 миллионов лет. У неё был необычный минерализованный хрящ, структура которого отличалась от хряща современных акул. По мнению авторов исследования, эта находка может отражать один из ранних этапов эволюции их скелета.

Учёные отмечают, что история акул насчитывает более 400 миллионов лет. Именно поэтому их бескостный скелет сегодня рассматривают не как незавершённый этап эволюции, а как высокоспециализированную анатомическую особенность.

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Напомним, что в подводных пещерах Алабамы исследователи обнаружили совершенно новый вид слепой рыбы, которая скрывается в полной темноте, и назвали его в честь мистического монстра Демогоргона из популярного сериала.

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