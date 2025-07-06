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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
102
Время на прочтение
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Почему у котов и акул глаза светятся в темноте — что выяснили ученые

Одна из причин, почему ночное зрение кошек так великолепно, заключается в том, что их глаза имеют разумное строение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зрачки кошек расширяются для максимального освещения

Зрачки кошек расширяются для максимального освещения / © Pixabay

Хотя акулы и кошки — это две совершенно разные группы животных, эволюция оборудовала их глаза схожей адаптацией. Это tapetum lucidum — слой, расположенный за сетчаткой. Он отражает свет и дополнительно направляет его к фоторецепторным клеткам.

Об этом пишет IFLScience.

Таким образом, глаза животных получают двойную возможность поймать слабый свет в сумерках. Tapetum lucidum с латинского переводится как «сияющий или зеркальный слой». И именно поэтому глаза у акул, кошек и других зверей светятся в темноте.

Считается, что белые акулы видят во тьме в десять раз лучше людей. Они выплывают на охоту в сумерках или перед рассветом, потому что жертвам их сложнее заметить. Tapetum lucidum у белых акул состоит из кристаллов гуанина (азотистая основа ДНК и РНК).

Кошки тоже охотятся в темноте. Кристаллы их tapetum lucidum построены из рибофлавина и цинка. Это нутриенты, которые животное усваивает с едой. Организм кошек не производит эти витамины. Поэтому при их продолжительной нехватке животные начинают хуже видеть в темноте.

Ранее сообщалось, что японские ученые смогли установить связь между поведением домашних кошек и их генами.

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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