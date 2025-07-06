Зрачки кошек расширяются для максимального освещения / © Pixabay

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Хотя акулы и кошки — это две совершенно разные группы животных, эволюция оборудовала их глаза схожей адаптацией. Это tapetum lucidum — слой, расположенный за сетчаткой. Он отражает свет и дополнительно направляет его к фоторецепторным клеткам.

Об этом пишет IFLScience.

Таким образом, глаза животных получают двойную возможность поймать слабый свет в сумерках. Tapetum lucidum с латинского переводится как «сияющий или зеркальный слой». И именно поэтому глаза у акул, кошек и других зверей светятся в темноте.

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Считается, что белые акулы видят во тьме в десять раз лучше людей. Они выплывают на охоту в сумерках или перед рассветом, потому что жертвам их сложнее заметить. Tapetum lucidum у белых акул состоит из кристаллов гуанина (азотистая основа ДНК и РНК).

Кошки тоже охотятся в темноте. Кристаллы их tapetum lucidum построены из рибофлавина и цинка. Это нутриенты, которые животное усваивает с едой. Организм кошек не производит эти витамины. Поэтому при их продолжительной нехватке животные начинают хуже видеть в темноте.

Ранее сообщалось, что японские ученые смогли установить связь между поведением домашних кошек и их генами.