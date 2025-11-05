Почему у людей нет хвостов: кто их украл и что мы получили взамен

Ученые нашли в ¦ДНК человека «виновного» в потере хвоста

Большинство млекопитающих имеют хвост и прекрасно с ним справляются: кошки используют его как гироскоп, собаки – как коммуникационный флажок, а обезьяны – как дополнительную руку-ухватчик. А вот у нас, люди, есть только копчик — небольшое напоминание о славном прошлом. И что самое смешное: оказывается, мы потеряли этот полезный придаток не потому, что мудро эволюционировали к прямохождению, а из-за случайной, неуклюжей и очень быстрой генетической ошибки 25 миллионов лет назад.

Об этом пишет IFLScience.

Прощай, хвостик

Технически мы все начинали свой путь с хвостом. Человеческий эмбрион на 5–6 неделе внутриутробной жизни имеет его с 10–12 позвонками, но затем он вежливо исчезает. А вот наши предки, большие обезьяны (гориллы, шимпанзе, орангутанги), сказали хвостикам «прощай» раз и навсегда.

Раньше ученые были уверены: ну конечно хвост отпал сам собой, потому что мешал ходить на двух ногах. Логично? Нет! Биологический антрополог Лиза Шапиро отмечает, что это не так.

«Хвост был потерян первым. Локомоция, которую мы ассоциируем с живыми обезьянами, эволюционировала уже впоследствии», – объяснила ученая.

Выходит, сначала кто-то просто забрал у наших предков хвосты, а уже потом они начали думать, как им удобнее передвигаться.

«Прыгающий» ген — настоящий хулиган эволюции

Настоящий виновник этой эволюционной «измены» нашел ученый Бо Ся со своей командой. В свое время он получил травму копчика и, очевидно, решил разобраться, кто его так подставил в прошлом. Сравнив ДНК бесхвостых и хвостатых обезьян, исследователи обнаружили того самого «хулигана».

Это был небольшой фрагмент ДНК, известный как Alu-элемент. Представьте, что это некий ген-грузчик, который может «прыгать» по геному и вызвать мутации, где ему вздумается. Оказалось, что он просто влез в ген TBXT, отвечающий за длину хвоста, и испортил всю его работу. Этот фрагмент был идентичен у всех бесхвостых обезьян и полностью отсутствует у хвостатых.

Команда ученых решила проверить, насколько «криворуким» был этот Alu-элемент и провела эксперимент на мышах:

"Они вставили Alu-элемент в гены хвоста мышей, и бум: ни одного хвоста", - рассказал соавтор исследования Итай Янай.

То есть все произошло не постепенно, а «одним махом». Такое генетическое «удаление файла» без предупреждения.

Дорогая расплата за «умный» вид

Конечно, в эволюции ничто не дается даром. Этот быстрый скачок в «бесхвосте» будущее имел свою цену. Ученые заметили, что мыши с такой модификацией не просто потеряли хвост, но и получили значительно более высокий риск развития дефекта спинного мозга, очень похожего на человеческую патологию Spina Bifida (расщепление позвоночника). Это врожденная проблема, поражающая примерно одного ребенка из 1000 новорожденных.

Несмотря на столь серьезный побочный эффект, мутация почему-то закрепилась и стала нормой. Ученые предполагают, что польза от отсутствия хвоста была настолько велика, что она перевесила даже риск патологии.

«Должно было существовать такое огромное эволюционное давление, чтобы потерять хвост. Настолько велик, что даже если это сопровождалось ценой этой ужасающей патологии, оно того стоило», — утверждает Янай.

Что ж, похоже, что наши предки очень хотели выглядеть «умнее», и согласились на странный обмен: хвост на риск врожденной патологии. Какое именно было то «огромное» преимущество, до сих пор остается загадкой. Возможно, кто просто устал чистить наш геном от грязи.

