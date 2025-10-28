Почему у людей растут "хвосты": остаток эволюции, который мы носим до сих пор

Куприк / © Shutterstock

Хотя современный человек уже давно потерял хвост, копчик – маленькая треугольная кость внизу позвоночника – все еще напоминает о нашей эволюционной связи с предками. Эта рудиментарная структура – остаток хвоста, который развивается у человека еще на эмбриональной стадии, а затем исчезает.

Об этом говорится в материале Discover magazine.

По словам Кристал Кениг, доцента кафедры антропологии Университета Южной Юты, человеческий копчик — «наследство далекого предка, у которого был хвост». Несмотря на свою незаметность, он выполняет несколько важных функций – служит точкой крепления мышц и связок тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь, прямую кишку и матку, а также помогает сохранять равновесие в сидячем положении.

Специалисты из больницы Маунт-Синай (Нью-Йорк) отмечают, что травмы копчика могут быть очень болезненными: ушибы заживают около месяца, а переломы — до трех. Боль часто усиливается при сидении или дефекации и для облегчения дискомфорта рекомендуют специальные подушки с отверстием посередине.

При внутриутробном развитии у большинства эмбрионов человека формируется маленький хвост — между четвертой и восьмой неделями он обычно исчезает. Однако редко, но есть случаи, когда ребенок рождается с небольшим кожным отростком в области поясницы.

В 2023 году в журнале Journal of Pediatric Surgery Case Reports описан случай младенца, родившегося с таким рудиментом. Медицинские исследования показали, что "псевдохвост" состоял из соединительной ткани, сосудов и нервов, но не содержал костей или хрящей - еще одно напоминание о том, как глубоко в нашем теле закодирована история эволюции.