Почему у собак уменьшается мозг: исследователи раскрыли влияние одомашнивания

Собаки — крайне умные создания, ведь они умеют считывать человеческие эмоции, понимают десятки команд и становятся поводырями для людей. Но когда-то они были еще умнее. Ученые обнаружили, что мозг собаки начал уменьшаться еще 5 тысяч лет назад.

Исследователи описали процесс уменьшения собачьего мозга в журнале Royal Society Open Science.

Мозг собак меньше мозга волка, хотя они очень умные животные. Резкое уменьшение мозга у собак стало заметно не менее 5 тысяч лет назад, пишут исследователи.

Ранние «протособаки» имели мозг, близкий по размеру к волчьему. Перелом произошел, вероятнее всего, в неолитических поселениях людей.

Международная команда ученых во главе с Томасом Кукки из French National Centre for Scientific Research исследовала объем мозговой полости у древних и современных собак и волков.

Благодаря методам CT-сканирования черепов и 3D-реконструкции внутренней полости черепа они смогли обнаружить, что современные собаки, а также динго, деревенские собаки и поздненеолитические собаки имели на 32% меньший мозг, чем древние и современные волки.

Мозг собак и волков сравнивают из-за того, что домашние собаки произошли от волковидных предков. Однако современный волк не является предком современной домашней собаки. Они могут считаться только «эволюционными родственниками».

Чаще всего мозг одомашненных животных меньше, чем у тех же, но диких. Так, например, это произошло со свиньями, коровами, кролями и овцами. Их дикие «собратья» имеют больший мозг. Это связано с синдромом доместикации, когда от влияния жизни рядом с человеком у животных меняются поведение, привычки, форма тела, окрас, гормональная регуляция и даже нервная система.

Но с собаками все происходит гораздо сложнее, поскольку люди начали взаимодействовать с волками еще до земледелия. Со временем взаимодействие стало настолько сильным, что мозг будущих собак начал уменьшаться, ведь животные привыкали жить с человеком и происходил доместикационный синдром.

Исследователи нашли интересные результаты. Две протособаки, жившие рядом с людьми примерно 35 тысяч и 15 тысяч лет назад, не имели доместикационного синдрома, и их мозги не уменьшались.

Это позволило понять, что одомашнивание не сразу стало уменьшать мозг собак, а с течением времени и эволюции животных. Все изменилось во время неолита, примерно 5000-4500 лет назад. Именно в этот период собачий мозг был значительно меньше, чем раньше.

Собаки эпохи позднего неолита имели на 46% меньший мозг, чем их современники — волки. По объему он был близок к мозгу современных маленьких пород собак.

Ключевые изменения произошли в неолите, ведь именно в эту эпоху люди чаще переходили к оседлому образу жизни и земледелию. Тогдашние собаки не просто начали сопровождать охотников, но и питаться у людей, жить возле них.

Но меньший мозг не означает меньший интеллект. Играют роль структура мозга, нейронные сети и задачи, которые решает животное. Эволюция у собак могла не просто забрать часть мозга, а перепрограммировать его на другие задачи. Собаке не нужно охотиться, оценивать риски и жить без человеческой помощи. Полезными стали навыки считывать человека, его эмоции, жесты и правила.

«Доместикация не сделала их глупыми», — заявил глава исследования Томас Кукки.

Напротив, в результате эволюции собаки стали очень коммуникабельными.

