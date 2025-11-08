Почему у жирафов длинные ноги: новое открытие объяснило эволюционную загадку

Жираф / © Associated Press

Жирафы — самые высокие сухопутные животные планеты. Их длинная шея кажется очевидным эволюционным преимуществом: именно она помогает добираться до листьев на верхушках акаций, недосягаемых для других травоядных. Это дало жирафам значительное преимущество в африканских саваннах — даже в самые сухие периоды они имеют доступ к пище. Однако такая адаптация имеет высокую цену: сердце этих животных вынуждено работать с огромной нагрузкой, чтобы поднимать кровь на несколько метров вверх.

Давление в сердце взрослого жирафа превышает 200 мм рт. ст. — это более чем вдвое выше, чем у большинства млекопитающих. Получается, что даже во сне сердце жирафа тратит больше энергии, чем все тело спящего человека. Но новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Biology, показало: не только шея, но и длинные ноги играют ключевую роль в его выживании. Они уменьшают нагрузку на сердце, ведь поднимают его ближе к голове, сокращая путь кровообращения.

В рамках опыта ученые создали модель гипотетического существа под названием «элаффе» — животного с телом крупной антилопы, но с длинной шеей жирафа. Цель — выяснить, как бы менялись энергетические затраты, если бы ноги были короче. Результат поразил: такое существо тратило бы около 21% энергии на работу сердца, тогда как у настоящего жирафа этот показатель составляет лишь 16%, а у человека — примерно 6,7%.

Иначе говоря, благодаря длинным ногам жираф экономит до 5% энергии, полученной из пищи — это эквивалент более полутора тонн растений в год. Такая экономия может стать решающей в сухой сезон.

Как отмечает зоолог Грэм Митчелл в книге «Как работают жирафы», их предки сначала эволюционно «отрастили» длинные ноги, а уже потом — длинную шею. Это объясняется энергетически: ноги облегчают работу сердца, тогда как шея ее усложняет. Однако такое строение имеет и недостатки: чтобы напиться, жирафы вынуждены широко расставлять передние ноги, становясь уязвимыми для львов. Именно во время питья они чаще всего погибают от нападений хищников.

Исследователи напоминают, что длина шеи имеет физиологический предел. Для сравнения, у зауропода — гигантского динозавра с шеей более 8 метров — давление в сердце должно было бы достигать 770 мм рт. ст., чтобы кровь дошла до мозга. Такой уровень просто невозможен для устойчивой жизни.

Напомним, в водах Антарктиды живут ледяные рыбы. Они приспособились к экстремальному холоду настолько, что их тела не замерзают даже в воде ниже нуля.