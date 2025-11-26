Почему успешные музыканты умирают на 4 года раньше малоизвестных коллег: исследование

Музыканты / © Unsplash

Ученые обнаружили неожиданную связь между музыкальным успехом и продолжительностью жизни. Согласно исследованию, жизнь успешных музыкантов из Европы и США в среднем на четыре года короче, чем у их менее известных сверстников.

Об этом стало известно из исследования в Journal of Epidemiology and Community Health.

Методология и ключевые выводы

Анализ показал, что успех повышает риск смерти музыкантов на 33%. Это влияние сравнимо с другим распространенным фактором риска — курением. Хотя богатство, приходящее со славой, обычно ассоциируется с лучшим здоровьем и долголетием, негативное влияние успеха оказалось достаточным, чтобы нивелировать эти преимущества.

Ученые исследовали 324 успешных певцов, рожденных между 1910 и 1975 годами, и сравнили их с таким же количеством малоизвестных музыкантов, у которых был одинаковый возраст, пол, национальность, жанр и статус (солист или группа). Успешные артисты в среднем доживали до 75 лет, в то время как их менее известные сверстники — до 79 лет.

Музыканты, выступавшие в составе группы, имели на 26 процентов более низкий риск смерти, чем солисты. Однако даже участники успешных групп все равно умирали раньше своих малоизвестных коллег. Статистический анализ подтвердил, что риск смерти увеличивался именно с приходом славы, а не наоборот.

Вероятные причины и ограничения исследования

Ученые предполагают, что повышенная смертность может быть связана с изменениями в образе жизни, которые приносит слава. Например, изменение режима, когда больше активность ночью (гастроли, выступления). Также вредны привычки, склонность к употреблению психоактивных веществ и негативное влияние постоянного общественного внимания и давления на психику.

Из-за маленькой выборки, которая состояла преимущественно из белых мужчин из западной культуры, ученые не смогли однозначно подтвердить причинно-следственную связь и выяснить, распространяется ли этот эффект вне Запада.

