Почему утки ходят в ряд и сексуальная жизнь скорпионов: за что награждали Шнобелевской премией

В Гарварде состоялась церемония награждения ученых шутливой Шнобелевской премией, которая из-за пандемии проходила в режиме онлайн.

Премии были вручены "за исследования и достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься".

Об этом пишет Daily Mail.

Победители Шнобелевской премии в этом году получили не только награды, но и денежный приз в размере 10 триллионов долларов, правда, не американских, а зимбабвийских.

Полный список победителей Шнобелевской премии 2022:

Премия по кардиологии — изучение того, что сердечные ритмы нравящихся друг другу людей синхронизируются. Элиска Прохазкова, Элио Сьяк-Ши, Фридерике Беренс, Даниэль Линд и Мариска Крет.

Премия по литературе – анализ того, что делает юридические документы сложными для понимания. Эрик Мартинес, Фрэнсис Моллика и Эдвард Гибсон.

Премия по биологии – изучение влияния запоров на сексуальную жизнь скорпионов. Солимари Гарсия-Эрнандес и Глауко Мачадо.

Премия по медицине – изучение того, как охлаждение льдом может уменьшить последствия химиотерапии.

Премия по инженерии – попытка найти самый эффективный способ поворота ручки двери. Генерал Мацудзаки, Казуо Охучи, Масару Уэхара, Эссиюки Уэно и Горо Имура.

Премия по физике — исследование того, почему утята передвигаются в ряд. Фрэнк Фиш, Чжи-Мин Юань, Минглу Чэн, Лайбинг Цзя, Чунян Джи и Атилла Инчечик.

Премия мира — за разработку алгоритма, который помогает сплетникам решить, когда соврать, а когда сказать правду. Джунхуи Ву, Сабольч Самадо, Пэт Барклай, Бьянка Бирсма, Теренс Дорес Крус, Серхио Ло Яконо, Анника Нипер, Ким Петерс, Войтек Пшеперка, Лео Тиохин и Пол Ван Ланге.

Премия по экономике — за математический анализ того, почему успех чаще всего приходит к менее талантливым людям. Алессандро Плучино, Алессио Эмануэле Биондо и Андреа Раписарда

Премия по технике безопасности – за разработку манекена лося для краш-тестов. Магнус Герс.

Сиамские близнецы, полет на астероид и Шнобелевская премия - новости с онлайн-трансляции

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