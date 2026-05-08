Почему в США много вулканов: ученые объяснили географический парадокс

В США расположено больше всего вулканов на планете / © Associated Press

По данным Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, именно Соединенные Штаты Америки занимают первое место в мире по количеству вулканов — за последние 12 тысяч лет там извергалось 165 из них.

О том, благодаря чему эта страна с большим отрывом обогнала Японию, Россию и Индонезию, пишет IFLScience.

Секрет Тихоокеанского огненного кольца

Большинство американских вулканов сосредоточены на Аляске и вдоль западного побережья страны от штата Вашингтон до Северной Калифорнии. Все они расположены на так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» — подковообразной зоне протяженностью более 40 тысяч километров, которая является наиболее сейсмически активным регионом нашей планеты.

Частые извержения здесь обусловлены тектоникой плит: именно здесь несколько литосферных плит сталкиваются с гигантской Тихоокеанской плитой. В процессе этого столкновения более плотные породы погружаются под более легкие, плавятся глубоко под землей, превращаются в раскаленную магму и, наконец, прорываются на поверхность в виде мощных взрывов.

Самым известным следствием такого процесса стало извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, которое сочли самым разрушительным в истории США. А вот самым большим по объему выброшенной магмы во всем ХХ веке стало извержение на Аляске вулкана Катмай в 1912 году.

Аномальные горячие точки на Гавайях

Но Тихоокеанское кольцо — не единственная причина вулканического лидерства Соединенных Штатов. Отдельного внимания заслуживают Гавайи, где расположен Килауэа — один из самых активных вулканов во всем мире. В отличие от своих материковых «коллег», он образовался не из-за столкновения тектонических плит, а благодаря так называемой «горячей точке».

Горячая точка — это специфический участок земной мантии, который является аномально горячим по сравнению с окружающими породами. Из-за этой огромной разницы температур раскаленные шлейфы материала поднимаются вверх, буквально пропекают земную кору и вырываются на поверхность, образуя новые огнедышащие горы прямо посреди океана.

Такие извержения могут продолжаться очень долго, постоянно меняя местный ландшафт. К примеру, нынешняя активность Килауэа длится уже более года, периодически создавая поразительные природные явления — от гигантских фонтанов лавы до уникальных и опасных вулканических торнадо.

