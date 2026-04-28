Почему в старых постройках чувствуется присутствие привидений: ученые нашли объяснение

Новое исследование показало, что низкочастотные звуковые колебания, которые человек не способен услышать, оказывают существенное влияние на его эмоциональное состояние и уровень гормонов стресса. Даже кратковременное влияние инфразвука заставляет людей ощущать тревогу и дискомфорт, часто ошибочно воспринимаемую как присутствие «паранормальных явлений» в старых зданиях.

Об этом сообщает издание ScienceAlert .

Как инфразвук влияет на организм: результаты эксперимента

Исследователи привлекли 36 добровольцев, слушавших музыку в комнате, где были скрыты сабвуферы. Для половины участников аппаратура воспроизводила инфразвук на частоте 18 герц — ниже порога человеческого восприятия.

Анализ мазков слюны и анкетирование показали, что под влиянием инфразвука у испытуемых значительно возрастал уровень кортизола (биомаркера стресса). Участники сообщали о:

повышенную раздражительность;

непонятное чувство дискомфорта;

восприятие даже спокойной музыки как грустной или тревожной.

Почему возникает ощущение «призраков» в зданиях

Старший автор исследования, психолог Родни Шмальц, объясняет, что источником таких колебаний в старых домах часто есть подвалы, старые трубы и вентиляционные системы.

«Представьте себе посещение здания, где якобы живет множество привидений. Ваше настроение меняется, вы чувствуете возбуждение, но не видите и не слышите ничего необычного. В старом здании велика вероятность присутствия инфразвука, особенно в подвалах, где старые трубы и вентиляционные системы создают низкочастотные колебания. Если бы вам сказали, что в здании живут привидения, вы могли бы приписать это волнение чему-то сверхъестественному. На самом же деле вы могли просто испытать влияние инфразвука», — отмечает Родни Шмальц.

Природные и техногенные источники звука

Инфразвук (звук ниже 20 герц) способен проходить через стены и препятствия, не рассеиваясь. Кроме бытовых приборов и промышленного оборудования его источниками являются:

штормы и извержения вулканов;

землетрясения и полярные сияния;

движение транспорта в больших городах.

Нейробиолог Кейл Скаттерти подчеркивает связь между физическим состоянием и эмоциями:

Повышенная раздражительность и повышенный уровень кортизола естественно связаны, потому что когда люди испытывают сильное раздражение или стресс, уровень кортизола, как правило, повышается как часть нормальной стрессовой реакции организма. Но влияние инфразвука на оба результата выходило за рамки этой природной связи», — говорит Кейл Скаттерти.

Ученые предполагают, что отрицательная реакция на инфразвук является эволюционным механизмом защиты, поскольку животные часто испытывают подобные колебания перед природными катастрофами. Результаты исследования планируется использовать для усовершенствования стандартов строительства и правил допустимого уровня шума в городах.

