- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему в вашем доме Wi-Fi работает плохо: эксперты назвали главную причину
Если интернет «исчезает» в вашей спальне или гостиной, возможно, у вас мертвая зона Wi-Fi. Специалисты рассказали, как ее обнаружить и устранить.
Многие пользователи замечали, что Wi-Fi работает нестабильно — в некоторых комнатах сигнал сильный, а в других совсем исчезает. Эксперты объяснили, что в доме могут быть так называемые «мертвые зоны», где интернет не работает из-за слабого сигнала.
Об этом сообщило издание CNET.
«Мертвые зоны» чаще всего возникают из-за сочетания нескольких факторов:
слишком большое расстояние от Wi-Fi-роутера,
препятствия в виде стен или крупной мебели,
влияние бытовой техники и других электронных устройств,
неправильное расположение маршрутизатора.
Чтобы выяснить, в каких именно местах сигнал слабый или отсутствует, эксперты советуют провести тест скорости интернета. Для этого достаточно открыть на телефоне или ноутбуке любой сервис измерения скорости (например, Speedtest) и проверить качество соединения в разных комнатах.
«Лучший способ диагностировать мертвую зону — это провести тест скорости. После этого теста вы получите доступ к ключевой информации, такой как скорость загрузки и выгрузки, колебания и задержка. Вы можете просто достать свой телефон в [возможной] мертвой зоне и провести тест скорости оттуда», — пояснил старший репортер по вопросам широкополосного доступа Джо Супан.
Дополнительно специалисты советуют создать карту покрытия сети с помощью специальных приложений — Netspot или Fing, которые доступны для Android и iOS. Такие программы показывают силу сигнала в децибел-миливаттах (дБм). Чем ближе показатель к нулю, тем лучше сигнал:
-30 дБм — очень сильное соединение,
-70 до -80 дБм — слабый сигнал,
ниже -80 дБм — сигнал практически непригоден для использования.
Эксперты отмечают, что физические препятствия — самая распространенная причина потери сигнала. Толстые стены, большая мебель, металлические предметы, бытовая техника, другое оборудование Wi-Fi и даже аквариумы могут ослаблять или полностью блокировать волны.
Проверьте расположение маршрутизатора. Роутер лучше ставить в центральной части дома, подальше от стен и на высоте нескольких футов от пола. Если он спрятан под полкой или за телевизором, сигнал может терять силу.
Настройте антенны. Если устройство имеет внешние антенны, эксперты советуют направить их в разные стороны, чтобы обеспечить равномерное покрытие.
Перезагрузите роутер. Это простой, но эффективный способ устранить сбои. Для этого нужно отсоединить устройство от сети на 30 секунд, а затем включить снова.
Сбросьте настройки до заводских. Если перезагрузка не помогла, стоит вернуться к стандартным параметрам. Это можно сделать через приложение или вебинтерфейс маршрутизатора, или нажав кнопку Reset на задней панели устройства.
Специалисты отмечают, что такие действия обычно помогают восстановить стабильный сигнал и полностью устранить «мертвые» зоны в доме.
Напомним, эксперты рассказали, какие простые шаги помогут утеплить окна и двери перед началом отопительного сезона.