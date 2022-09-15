Почему во взрослом возрасте время летит так быстро: ученые выяснили

Исследование ученых показало, что по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

Проще говоря, замедление скорости визуализации мозга приводит к ускорению восприятия времени.

Об этом пишет Studyfinds.

"Люди часто удивляются, как много информации они помнят в юности. Однако дело совсем не в том, что в прошлом их опыт был важнее, просто обработка данных происходила гораздо быстрее", — рассказал ученый Адриан Бежан из Дюкского университета.

По мере нашего взросления в нашем мозгу также взрослеют нервы и нейроны, увеличиваясь в размерах и усложняясь. Следовательно, новые нейронные сигналы (воспоминания) должны пройти более длинный путь, чем в молодости.

Наши нервы также усугубляются с возрастом, замедляя поток электрических сигналов в нашем сознании. Эти изменения означают, что для получения и обработки новых ментальных образов и воспоминаний уходит больше времени, отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, почему люди чаще ссорятся во время жары или холода.

Молодая старость: почему в современных 70-летних состояние здоровья соответствует тому, который ранее имели в 60

Читайте также: