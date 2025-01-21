Почему вы забываете, зачем пошли в другую комнату: сенсационное открытие по работе мозга

Иногда, переходя из одной комнаты в другую, человек забывает, что планировал сделать. Это связано с "эффектом двери", когда смена пространства вызывает забвение важной информации, поскольку мозг разделяет события на отдельные этапы.

Об этом пишет IflScience.

Ученые исследовали этот эффект и разработали разные методы для его проверки.

В 2011 году группа исследователей из Университета Нотр-Дам провела эксперимент, изучая эффект двери, когда участники переносили предметы через виртуальные или реальные среды. Результаты показали, что после того, как участники проходили через дверь, они чаще забывали информацию, даже если несколько минут назад думали о ней. Это явление, как утверждают ученые, демонстрирует, как наш мозг распределяет опыт на отдельные события модель горизонта событий. Такая организация памяти полезна для хранения воспоминаний, но может привести к кратковременному забвению. Когда мы переходим через границу, мозг обновляет модель события, что может привести к потере информации, связанной с предыдущими событиями.

Профессор психологии Габриэль Редванский объяснил, что переход через дверь в нашем сознании является границей, которая разделяет события и помогает их сохранять. Таким образом, если вы отправляетесь из гостиной на кухню, соединение между желанием взять что-то и местом нарушается, как только вы попадаете на кухню.

В 2014 году было обнаружено, что эффект двери можно наблюдать даже без реальной двери – достаточно лишь представить переход через дверь, чтобы этот эффект сработал. Это свидетельствует о том, что модель горизонта событий работает даже для воображаемых пространств и не зависит от физического восприятия.

Однако более новые исследования поставили под сомнение эту модель. В 2021 году, во время эксперимента с виртуальной реальностью эффект двери не наблюдался, когда участники просто перемещались между комнатами. В то же время, когда участникам давали задания с подсчетом, что перегружало их память, эффект двери проявлялся чаще. Это свидетельствует, что не только переход через дверь, но и изменение контекста, а также давление на память может повысить вероятность кратковременного забвения.

Во втором эксперименте участники должны были выполнять задания по запоминанию и одновременно выполнять задания по подсчету. Целью было проверить, влияет ли повышенное давление на их память.

В этом втором опыте эффект двери проявился почаще. По сути, задача по подсчету перегрузила память людей, что сделало их более уязвимыми к эффекту двери. Авторы также утверждают, что поскольку их виртуальные комнаты были фактически идентичны, то проблема не в том, чтобы пройти через дверь, а в изменениях контекста. Добавьте к этому давление перегруженного разума, и вы получите больший шанс на кратковременное забвение.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли депрессия "затуманить мозг".

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