Почему вымерли динозавры: искусственный интеллект ответил

Исследователи применили так называемый обратный инжиниринг, чтобы компьютер построил свои теории от последствий к причинам, а не традиционным прямым путем.

Палеонтологи утверждают, что основной причиной массового вымирания динозавров на Земле действительно стала вспышка вулканической активности, а вовсе не удар массивного астероида. Ученые признают, что астероид или комета оказали разрушительное влияние, однако конец динозавров совсем не был быстрым, на самом деле это было медленное массовое вымирание.

Об этом пишет IFLScience.

По словам аспиранта Дармутского университета Алекса Кокса, он с доктором Юренхином Келлером использовали искусственный интеллект, чтобы поставить точку в споре о том, что действительно убило динозавров.

Ученые обеспечили более 100 процессоров геологическими и климатическими данными той эпохи и поручили изучить летопись окаменелостей, чтобы выяснить, что могло повлечь за собой вымирание на границе мелового и палеогенового периода.

Исследование ШИ выявило, что вулканические извержения продолжались уже около 300 000 лет, когда астероид столкнулся с Землей. Также выяснилось, что утечки изменяющих климат вулканических газов могло быть достаточно для того, чтобы спровоцировать глобальное вымирание. По оценкам, на протяжении почти 1 миллиона лет извержений в атмосферу было выброшено до 10,4 триллиона тонн углекислого газа и 9,3 триллиона тонн серы.

Что касается астероида, то ШИ обнаружил, что после его падения произошло резкое падение накопления органического углерода в глубоком океане, что, вероятно, стало следствием того, что астероид повлек за собой гибель многочисленных видов животных и растений.

Также найдены данные о понижении температуры, которое, скорее всего, произошло вследствие того, что астероид во время столкновения поднял в воздух значительное количество серы, выступившей в качестве охлаждающего агента.

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад. В новом исследовании ученые утверждают, что динозавры погибли отнюдь не от удара астероида. По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что он заблокировал солнце и препятствовал фотосинтезу растений.

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