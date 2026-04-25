Почему зарядные кабели ломаются: эксперты назвали главные ошибки пользователей

Зарядные кабели, без которых трудно представить ежедневное пользование смартфонами, ноутбуками и другой техникой, чаще всего выходят из строя не из-за неправильного сматывания, как считает большинство людей, а из-за привычек владельцев.

Об этом сообщило издание BBC.

Майкл Пехт — основатель Центра передовой инженерии жизненного цикла при Университете Мэриленда. Его лаборатория сотрудничает с технологическими компаниями, которые присылают туда гаджеты и аксессуары для выяснения причин неисправностей. Сам Пехт в шутку отмечает: «Мы как морг, но для электроники».

Специалисты испытывали USB-кабели в экстремальных условиях: их растягивали, многократно подключали и отключали, деформировали, а после повреждений даже исследовали с помощью рентгена. Несмотря на распространенное мнение, что кабели портятся из-за неправильного сматывания, Пехт уверяет: во время тестов команда не обнаружила поломок именно по этой причине. По его словам, для тонких и гибких зарядных кабелей не имеет большого значения, как именно их сматывают.

Зато наиболее уязвимым местом кабеля является зона, где шнур соединяется со штекером. Именно там возникает наибольшая нагрузка во время ежедневного пользования. Соучредитель компании iFixit Кайл Вайнс отмечает, что подавляющее большинство поломок случается именно в этом месте.

Причина — в физике материалов. Внутри кабеля есть тонкие металлические провода, покрытые изоляцией. Когда они многократно изгибаются в одной точке, структура металла начинает разрушаться.

Эксперты отмечают: еще одна из самых распространенных ошибок — тянуть кабель за шнур, чтобы отсоединить его от устройства или розетки. Это создает дополнительную нагрузку именно в самом слабом месте. Зато извлекать кабель следует, держась за сам разъем.

Еще одна проблема — использование слишком коротких кабелей. Если шнур постоянно натягивается, чтобы достать до розетки, это ускоряет его износ. Также вредно пользоваться телефоном во время зарядки так, чтобы кабель перегибался под острым углом.

Отдельно эксперты обращают внимание на использование телефона в автомобиле. Если устройство стоит в подстаканнике или лежит так, что своим весом давит на кабель, во время движения и тряски это создает дополнительное давление на место соединения.

Для длинных и тяжелых кабелей, например профессиональных аудио- или видеокабелей, имеет значение правильное сматывание. В таких случаях используют специальную технику «сверху-вниз». Однако для обычных зарядных кабелей это правило не является критичным.

Также специалисты советуют не экономить на качестве. Дешевые кабели часто изготавливают из менее прочных материалов, поэтому они быстрее выходят из строя. Кайл Вайнс рекомендует обращать внимание на модели с текстильной или нейлоновой оплеткой, которая лучше защищает провода.

По словам эксперта, именно поэтому некоторые крупные производители техники, в частности Apple, в новых моделях начали использовать оплетенные кабели вместо обычных пластиковых.

По словам эксперта, именно поэтому некоторые крупные производители техники, в частности Apple, в новых моделях начали использовать оплетенные кабели вместо обычных пластиковых.