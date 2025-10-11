Почему Земля "несбалансирована": что заставило континенты скопиться на одной стороне планеты

Тихий океан занимает почти половину площади поверхности Земли / © Daily Mail

Карты мира могут создавать впечатление, что суша равномерно распределена по Земле . Однако если взять глобус и посмотреть на планету со стороны Тихого океана, можно найти такой угол, где в поле зрения будет только вода. На противоположной стороне, где расположены Африка, Европа и Азия, скучена львиная доля всей суши.

Почему же континенты скопились только на одной стороне Земли? Об этом пишет IFL Science.

Наследие Пангеи и цикл суперконтинентов

Причиной такого «скопления» является Пангея – последний суперконтинент, существовавший примерно от 336 до 175 миллионов лет назад. Мы до сих пор являемся свидетелями процесса его распада.

Несмотря на то, что континенты, например Северная и Южная Америка, уже достаточно сильно отошли от Европы и Африки (Атлантический океан продолжает расширяться), они еще не успели распределиться равномерно вокруг земного шара.

Дело в том, что силы континентального дрейфа смещают континенты по поверхности Земли. В течение сотен миллионов лет континенты стягиваются в кучу и в конце концов образуют суперконтинент, а затем суперконтинент распадается так же легко, как и собрался», — говорится в публикации.

Все дело в цикле суперконтинентов: каждые 300–500 миллионов лет большая часть суши объединяется в один суперконтинент. Чтобы получить такой статус, должно быть собрано по меньшей мере 75% всей суши. Хотя Европа, Азия и Африка сейчас объединены, они составляют всего 57% общей площади Земли.

Самым известным доказательством раскола Пангеи является то, как идеально линии побережья Южной Америки и Африки подходят друг к другу.

Что будет дальше

По словам ученых, в ближайшие несколько десятков миллионов лет континеты продолжат расходиться: Евразия будет двигаться к востоку, а Америки — к западу.

Однако позже, спустя многие миллионы лет, континенты могут снова начать «сближаться», чтобы сформировать новый суперконтинент в будущем.

Напомним, новое исследование морского дна раскрыло удивительные детали экологических катастроф, одна из которых превратила водоем в соленую пустыню , а вторая восстановила Красное море спустя более 600 тысяч лет.