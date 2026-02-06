Загадка, которую ученые не могут разгадать 60 лет: почему Земля пульсирует каждые 26 секунд

Сейсмические толчки / © pixabay.com

Земля уже более полувека подает загадочный «сигнал», который до сих пор не имеет однозначного объяснения. Речь идет о слабых, но регулярных сейсмических колебаниях, повторяющихся примерно каждые 26 секунд и фиксируемых приборами в разных частях света. —

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Этот феномен, известный как микросейсмизм, впервые зафиксировали в начале 1960-х годов. Тогда американский геолог Джек Оливер, работавший в Геологической обсерватории Ламонта-Догерти Колумбийского университета, обратил внимание на странный ритмический «шум» в сейсмических данных.

Тогда технические возможности были недостаточны, чтобы выяснить его источник. Впоследствии исследователи установили, что импульс поступает из района залива Бонни в Гвинейском заливе.

Одна из гипотез связывает пульсацию с океанскими волнами. По этой версии, континентальный шельф в этом регионе действует как гигантский природный «барабан»: волны, регулярно накатывающие на край шельфа, создают гармоничные колебания, которые распространяются сквозь земную кору.

другая команда ученых предполагает вулканическое происхождение пульсации, ведь ее очаг расположен неподалеку вулкана на острове Сан-Томе — и подобные микросейсмы уже наблюдались в Японии.

Несмотря на десятилетия наблюдений, явление остается на периферии исследований, ведь не представляет угрозы и не влияет на землетрясения. В 2020 году во время глобального карантина, когда человеческая активность значительно снизилась, ученые получили возможность подробнее проследить за фоном Земли, но объяснить происхождение 26-секундного «удара» так и не удалось.

Напомним, ранее ученые раскрыли тайну гигантской океанической впадины, которая расположена между Европейской и Африканской плитами в Атлантике.