Загадка, которую ученые не могут разгадать 60 лет: почему Земля пульсирует каждые 26 секунд
Сейсмологи десятилетиями фиксируют загадочный ритм Земли с интервалом в 26 секунд. Несмотря на многочисленные гипотезы, однозначного ответа до сих пор нет.
Земля уже более полувека подает загадочный «сигнал», который до сих пор не имеет однозначного объяснения. Речь идет о слабых, но регулярных сейсмических колебаниях, повторяющихся примерно каждые 26 секунд и фиксируемых приборами в разных частях света. —
Об этом сообщило издание Popular Mechanics.
Этот феномен, известный как микросейсмизм, впервые зафиксировали в начале 1960-х годов. Тогда американский геолог Джек Оливер, работавший в Геологической обсерватории Ламонта-Догерти Колумбийского университета, обратил внимание на странный ритмический «шум» в сейсмических данных.
Тогда технические возможности были недостаточны, чтобы выяснить его источник. Впоследствии исследователи установили, что импульс поступает из района залива Бонни в Гвинейском заливе.
Одна из гипотез связывает пульсацию с океанскими волнами. По этой версии, континентальный шельф в этом регионе действует как гигантский природный «барабан»: волны, регулярно накатывающие на край шельфа, создают гармоничные колебания, которые распространяются сквозь земную кору.
другая команда ученых предполагает вулканическое происхождение пульсации, ведь ее очаг расположен неподалеку вулкана на острове Сан-Томе — и подобные микросейсмы уже наблюдались в Японии.
Несмотря на десятилетия наблюдений, явление остается на периферии исследований, ведь не представляет угрозы и не влияет на землетрясения. В 2020 году во время глобального карантина, когда человеческая активность значительно снизилась, ученые получили возможность подробнее проследить за фоном Земли, но объяснить происхождение 26-секундного «удара» так и не удалось.
