Почему женщинам всегда очень холодно, а мужчинам жарко: ученые ответили

С наступлением осени во многих домохозяйствах начинается настоящее «битва за одеяло» и термостат. Женщины, чувствуя осеннюю прохладу, стремятся вытащить из шкафа теплое зимнее одеяло, тогда как мужчины, опасаясь потных ночей, настаивают на легком летнем покрывале.

Об этом пишет Daily Mail.

Наука подтверждает, что мужчинам следует проявлять большее сочувствие: женщины действительно чувствуют холод острее.

Разница в 2-3 градуса: физиологические причины

Исследования показывают, что женщинам более комфортно при температуре, которая на два-три градуса Цельсия выше, чем мужчинам. Эта разница также оказывает положительное влияние на их производительность на рабочем месте.

Физиолог Клер Эглин из Университета Портсмута объясняет, что причина кроется в отличиях функционирования мужского и женского организмов:

Температура кожи: хотя средняя температура тела одинакова (около 37C), температура кожи у женщин, как правило, ниже, что влияет на восприятие холода. Метаболизм и мышечная масса: мужчины обычно имеют больше мышечной массы. Чем больше мускул, тем больше энергии сжигается и больше тепла делается организмом, даже в состоянии покоя. Соответственно, мужчины производят больше тепла. Распределение жира: у женщин больше подкожного жира, выполняющего изолирующую функцию, защищая органы. Но этот жировой слой отдаляет кожу от согревающих кровеносных сосудов, поэтому даже при теплой внутренней температуре тела кожа кажется прохладной. Эстроген и сосуды: гормон эстроген может вызвать скорее сужение кровеносных сосудов в коже женщин на холоде. Это сохраняет тепло для жизненно важных органов (сердца, мозга), но приводит к тому, что руки и ноги становятся холоднее.

Воздействие гормонального цикла и возраста

Даже менструальный цикл может оказывать влияние на восприятие температуры. Женщины могут ощущать прохладу при доминировании эстрогена (начало цикла), но температура тела повышается на 0.3-0.5C после овуляции, когда повышается уровень прогестерона.

Кроме того, исследования показывают, что при более низких температурах мужчины лучше справляются с математическими и устными задачами, тогда как женщины выходят на первый план, когда температура повышается до 24C (комфортная температура для мужчин — 21-22C).

С возрастом чувствительность к холоду возрастает у обоих полов, но у женщин снижение уровня эстрогена во время менопаузы и уменьшение подкожного жира дополнительно усиливает чувство холода.

Разрешение «одеялового конфликта»

Доктор Эглин советует парам, спорящим из-за термостата, искать компромисс. Установите оптимальную температуру помещения, а для индивидуального комфорта используйте дополнительные слои одежды или специальные одеяла.

Три популярных способа избежать «перетягивания одеяла»:

Скандинавский способ сна. Использование двух отдельных односпальных одеял вместо одного двуспального. Каждый партнер выбирает желаемую толщину, устраняющую ночные споры. Сплит-тог (Partner Duvets). Специальные одеяла с разной плотностью наполнителя с каждой стороны. Одна половина остается прохладной, другая — теплой. Увеличение размера. Выбор одеяла, которое на один размер больше, чем кровать. Дополнительная ширина гарантирует, что даже неспокойный партнер не оставит иного без покрытия.

