- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему женщины хотят секса реже мужчин: ученые развенчали главный миф о либидо
Канадские ученые выяснили, что ниже сексуальное желание у женщин связано не с биологией или гормонами, а с ранним отрицательным сексуальным опытом.
Считается, что женщины меньше желают любить из-за гормонов и эволюции. Однако новое исследование канадских ученых полностью опровергает этот миф о сексе и доказывает, что ключевую роль в формировании либидо играет ранний негативный опыт.
Об этом пишет Newsweek.
Новый взгляд на сексуальное желание
Исследователи из Университета Торонто Миссисога проанализировали данные более 300 научных работ в области психологии и здравоохранения. Они сосредоточились на периоде 17-18 лет, когда молодежь обычно переживает первую любовь и получает первый сексуальный опыт.
По словам экспертов, именно в это время мозг наиболее чувствителен к обучению. Поэтому разница в сексуальном желании между мужчинами и женщинами во взрослом возрасте лучше объясняется не врожденными биологическими факторами, а так называемым разрывом в удовольствии во время первых интимных контактов.
Последствия первого опыта
Ученые подчеркивают, что во время первого секса молодые женщины гораздо чаще сталкиваются с болью, а не с удовольствием и чаще стесняются своего тела. Дополнительным бременем становятся социальные последствия и значительные физические риски, среди которых инфекции, нежелательная беременность и другие осложнения.
Этот комплекс факторов создает "идеальный шторм", из-за которого секс начинает ассоциироваться у женщин с тревогой, дискомфортом и риском, а не с приятными ощущениями. Следовательно, низкое либидо следует рассматривать как результат негативного опыта, а не автоматически лечить как гормональный сбой или медицинскую проблему.
«Наши выводы в целом указывают на вероятность того, что трудности с сексуальным желанием, с которыми сталкиваются до 55 процентов женщин, берут свое начало в их самом раннем и менее справедливом опыте в сексе», — рассказала автор исследования Диана Пераджин.
Напомним, Франция упразднила обязательный секс в браке. Национальное собрание Франции единогласно поддержало закон, закрепляющий отсутствие такой обязанности для супругов.