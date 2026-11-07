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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Почему женщины мерзнут сильнее, чем мужчины: ученые нашли возможное объяснение

Нервная система самок и самцов у млекопитающих по-разному воспринимает тепло и холод.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Женщина зимой

Женщина зимой / © ТСН

Новое исследование выявило возможный биологический механизм, объясняющий, почему женщины чаще мерзнут и предпочитают более высокую температуру, чем мужчины. Учёные выяснили, что важную роль в восприятии тепла и холода могут играть тестостерон и специальные белки-рецепторы в нервных окончаниях кожи.

Об этом сообщает издание Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное 28 октября в журнале Journal of Physiology.

Исследователи изучали различия в восприятии температуры на примере мышей. В эксперименте приняли участие 30 самцов и 27 самок, которым предложили выбирать между двумя поверхностями с разной температурой.

Выяснилось, что самки значительно чаще выбирали более тёплые участки. Средняя температура поверхности, которую предпочитали самцы, составляла около 32 градусов по Цельсию, тогда как у самок этот показатель достигал 36 градусов.

При этом существенных различий между самцами и самками по температуре тела и кожи исследователи не обнаружили. Это позволило предположить, что причину следует искать не в особенностях терморегуляции, а в том, как нервная система воспринимает тепло и холод.

Какую роль может играть тестостерон

Учёные сосредоточили внимание на специальных белках в нервных окончаниях кожи, которые реагируют на изменения температуры и передают соответствующие сигналы в мозг.

Эксперименты показали, что блокировка рецептора тепла у самцов мышей изменяла их поведение: они начинали чаще выбирать более тёплые поверхности. В то же время у самок аналогичное вмешательство практически не влияло на температурные предпочтения.

Ключевую подсказку исследователи получили в ходе экспериментов с гормонами. Когда у самцов блокировали выработку тестостерона, они стали чаще выбирать более тёплые участки. А самки, которым вводили тестостерон, напротив, теряли выраженную склонность к более высоким температурам.

В то же время воздействие эстрогена и прогестерона не дало аналогичного результата. Это позволило учёным предположить, что именно тестостерон является одним из главных факторов половых различий в восприятии температуры.

Так почему же женщины чаще мерзнут?

Соавтор исследования Питер Макнотон из лондонского Королевского колледжа отметил, что тестостерон, вероятно, влияет на работу температурных рецепторов опосредованно — через регуляцию активности генов. Однако точный механизм этого процесса пока не установлен.

Учёные также отмечают, что гормональные изменения не полностью устранили различия между самцами и самками мышей. Следовательно, существуют и другие факторы, которые ещё предстоит изучить.

В рамках данной работы не проводилось непосредственных экспериментов с участием людей. Однако, по словам Макнотона, у людей есть аналогичные сенсорные белки, которые, вероятно, функционируют аналогичным образом.

Авторы исследования считают, что полученные результаты могут помочь лучше понять особенности восприятия температуры человеком. В частности, эти знания могут пригодиться при проектировании жилых и рабочих помещений, а также при изучении неврологических нарушений, при которых люди чрезмерно реагируют на тепло или холод.

Напомним, что мозг человека способен систематизировать эмоциональную информацию с помощью системы, похожей на шестиугольную сетку. Такой механизм учёные обнаружили в области мозга, участвующей в обработке эмоций.

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