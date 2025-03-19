Почему женщины живут дольше мужчин: предположение ученых

По статистике, 85% людей старше 100 лет – женщины, а когда речь идет о тех, кто достиг 110 лет, этот показатель растет до 90%. Что же помогает женщинам жить дольше?

Об этом сообщило издание Yahoo.

"Хотя мужчины обычно сильнее, женщины живут дольше. Разница потенциально может быть объяснена биологическими особенностями, а также социальными и культурными факторами", — отметила профессор и глава кафедры гериатрической медицины Юго-восточного колледжа остеопатической медицины Нова доктор Наушира Пандя.

Несмотря на ряд причин, которые сокращают продолжительность жизни женщин, таких как высокий уровень материнской смертности и низкий социально-экономический статус, женщины в среднем живут дольше мужчин. В США, например, женщины живут примерно на шесть лет больше.

Одной из основных причин является влияние гормонов, в частности эстрогена. В частности он может уменьшить окислительный стресс, улучшить состояние сосудов и стимулировать выработку антиоксидантов. Повышение уровня эстрогена, например, во время беременности, также имеет противовоспалительный эффект. Исследования показывают, что эстрогеновая терапия в постменопаузе может способствовать увеличению продолжительности жизни женщин. Кроме того, женщины имеют две Х-хромосомы, что может обеспечить преимущества в мозге с возрастом.

"Эстрогены у женщин уменьшают окислительный стресс на уровне тканей, а также увеличивают защитные свойства липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Другим фактором, который может объяснить более долгую продолжительность жизни женщин, является более медленное старение иммунной системы", — заявила доктор.

Некоторые ученые считают, что эволюция может быть причиной долголетия женщин. Теория "бабушки" предполагает, что женщины эволюционировали для длительной пострепродуктивной жизни, чтобы помогать воспитывать внуков и способствовать увеличению шансы на выживание их потомков.

Ученые отмечают, что мужчины, как правило, больше избегают посещения врача и чаще прибегают к рискованному поведению, что негативно сказывается на их здоровье. Согласно исследованиям, мужчины чаще курят, употребляют алкоголь и меньше заботятся о своем здоровье, что может приводить к преждевременной смерти.

Социальные связи также играют ключевую роль в долголетии. Недостаток поддержки может быть так же вредным для здоровья, как курение 15 сигарет в день. Женщины, как правило, больше поддерживают социальные связи, что положительно влияет на их психическое и физическое здоровье.

"Мой собственный более 40-летний клинический опыт показал мне, что люди в возрасте 90 лет и даже столетние люди имеют лучшую систему поддержки, больше социальных связей, занимаются значимой деятельностью, чувствуют себя ценными и имеют чувство юмора", — добавила Пандя.

Исследователи подчеркнули, что существуют привычки, которые могут помочь поддержать здоровье на протяжении всей жизни. К ним относятся регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, достаточный сон, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя. Кроме того, важно поддерживать здоровые отношения, иметь позитивный взгляд на жизнь и заниматься деятельностью, которая приносит радость.

Напомним, ученые обнаружили "скрытый раздел" эволюции человека. Результаты их исследования свидетельствуют о том, что история человечества гораздо сложнее, чем считалось ранее.

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