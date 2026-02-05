Почему змеи могут жить без еды неделями и даже месяцами: ученые нашли объяснение

Змея / © Pixabay

В процессе эволюции змеи, хамелеоны и некоторые виды ящериц потеряли гены, ответственные за синтез гормона голода грелина. Именно это объясняет их способность обходиться без пищи в течение недель и даже месяцев, сохраняя при этом энергию.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Biology.

Грелин — гормон, который у большинства позвоночных сигнализирует организму о потребности в пище. Впрочем, анализ геномов 112 видов рептилий показал: у всех исследованных видов змей, нескольких хамелеонов и ящериц рода Phrynocephalus соответствующие гены либо полностью исчезли, либо утратили способность работать.

Ученые изучали гены, кодирующие сам грелин, а также фермент MBOAT4, необходимый для его активации. Выяснилось, что у удавов и питонов сохранились лишь фрагменты этих генов, тогда как гадюки, кобры, мамбы и полозья потеряли их полностью. В круглоголовке ген грелина был поврежден, но ген фермента MBOAT4 остался функциональным.

Исследователи пришли к выводу, что потеря «гормона голода» происходила независимо несколько раз в разных линиях рептилий. Такое эволюционное приспособление оказалось выгодным для животных, которые охотятся редко и длительно находятся в засаде. Отсутствие постоянного ощущения голода позволяет снижать затраты энергии и выживать без регулярного питания.

По словам авторов исследования, эти открытия демонстрируют, насколько гибки могут быть гормональные механизмы в ходе эволюции и как их потеря иногда становится преимуществом для выживания.

