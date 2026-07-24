Почти 100 лет назначение этих кувшинов оставалось загадкой: археологи сделали жуткое открытие

Кости в кувшине. Фото: Cambridge University Press

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Археологи приблизились к разгадке тайны гигантских каменных кувшинов в Лаосе, назначение которых оставалось неизвестным почти столетие. В ходе раскопок одного из самых больших кувшинов исследователи обнаружили останки по меньшей мере 37 человек.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Раскопки проводились на памятнике № 75 в провинции Сиенгкхуанг, примерно в 70 километрах к северо-востоку от города Пхонсаван. Именно там находится один из крупнейших каменных кувшинов региона — его диаметр у основания достигает почти 2,1 метра.

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В течение трёх полевых сезонов команда археолога Николаса Скопала из Университета Джеймса Кука (Австралия) исследовала содержимое этого каменного сосуда. Внутри вместо зерна или воды, как предполагали некоторые ранние исследователи, археологи обнаружили перемешанные человеческие кости.

После тщательного анализа ученые пришли к выводу, что в кувшине были похоронены не менее 37 человек. Минимальное количество определили по повторяющимся частям тела и зубам. Среди погребенных были дети в возрасте примерно от 18 месяцев, подростки и взрослые.

Вместе с человеческими останками исследователи обнаружили железный нож, небольшой медный колокольчик, обломки керамики и стеклянные бусины.

Особое внимание ученых привлек способ расположения костей. Черепа были аккуратно сложены вдоль стенок кувшина, тогда как длинные кости лежали отдельными группами. По мнению археологов, такая структура не могла сформироваться случайно и свидетельствует о проведении погребального обряда.

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В пользу этой версии говорит и состояние останков. Кости были сухими и почти не содержали мелких хрупких элементов, характерных для первичных захоронений. Это может означать, что тела сначала оставляли разлагаться в другом месте, а уже позже очищенные кости переносили в каменный кувшин.

Радиоуглецевый анализ показал, что захоронения производились в течение примерно 270 лет. Исследователи предполагают, что этим сооружением пользовались несколько поколений одной или даже нескольких общин.

Рядом с самым большим кувшином археологи обследовали ещё несколько кувшинов меньшего размера, однако человеческих останков в них не обнаружили. Одна из гипотез заключается в том, что эти более мелкие сосуды могли использоваться на начальном этапе погребального ритуала — для временного хранения тел до завершения естественного разложения, после чего кости переносили в большой кувшин.

Исследование зубов также помогло больше узнать о погребённых людях. У нескольких человек обнаружили намеренно удалённые передние зубы — ритуал, известный как абляция зубов. Подобный обычай уже фиксировался в других районах материковой Юго-Восточной Азии, где он мог свидетельствовать о принадлежности человека к определенному сообществу или социальной группе.

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Не менее ценной находкой стали стеклянные бусины. Химический анализ показал, что часть из них была изготовлена в Южной Азии, несколько — из Месопотамии, а ещё одна, вероятно, была изготовлена на территории современного южного Китая или северного Вьетнама. Это свидетельствует о существовании широких торговых связей между жителями горных районов Лаоса и отдаленными регионами.

Плато привлекает внимание археологов ещё с 1930-х годов, когда французская исследовательница Мадлен Колани впервые подробно описала сотни каменных кувшинов. В настоящее время здесь известно более 120 археологических памятников с тысячами гигантских кувшинов, однако их истинное назначение до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Авторы работы отмечают, что это первый случай, когда в одном большом каменном кувшине обнаружили такое количество человеческих останков разного возраста. Сейчас специалисты Австралийского национального университета пытаются извлечь из костей древнюю ДНК, чтобы выяснить происхождение похороненных людей и установить их родственные связи.

Напомним, что в ходе раскопок для строительства новой железной дороги в Англии археологи нашли монету, которой почти 1740 лет. На ней изображён Караузий — римский полководец, создавший государство, независимое от Римской империи.

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