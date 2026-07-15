Почти 2 миллиона смертей ежегодно: ученые назвали невидимую угрозу в воздухе, которая убивает людей

Загрязнение воздуха / © Associated Press

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Ультрамелкие частицы в воздухе, размер которых составляет менее 100 нанометров и которые невидимы для человеческого глаза, могут быть причиной почти 2 миллионов преждевременных смертей ежегодно в мире. К такому выводу пришла международная группа учёных под руководством исследователей Института химии имени Макса Планка в Майнце и Кипрского института.

Об этом сообщило издание Medical Xpress.

По оценкам авторов исследования, воздействие ультрамелких частиц связано с примерно 1,99 миллиона преждевременных смертей в год. Это около 5% всех смертей от неинфекционных заболеваний. Почти половина этих случаев приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

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Учёные отмечают, что, в отличие от мелкодисперсных частиц PM2,5, концентрация которых регулируется законодательством Европейского Союза и США, для ультрамелких частиц таких обязательных норм пока нет. В то же время из-за своих малых размеров они способны проникать глубоко в легкие, попадать в кровоток, а также достигать мозга.

Для проведения исследования учёные впервые создали глобальную карту долгосрочного воздействия ультрамелких частиц с пространственным разрешением в один километр. Они использовали спутниковые данные, информацию о землепользовании, результаты измерений со 155 локаций в разных странах мира и методы машинного обучения. Анализ охватывал период с 2010 по 2019 год.

По данным исследователей, среднегодовая концентрация ультрамелких частиц в городах обычно составляет от 10 до 30 тысяч частиц на кубический сантиметр. При этом они отмечают, что реальное количество смертей, связанных с таким воздействием, может составлять от 810 тысяч до 3,89 миллиона случаев в год.

На основе метаанализа крупных когортных исследований из Европы и Северной Америки авторы также оценили риск смертности, связанный с длительным воздействием ультрамелких частиц. По их данным, самые высокие показатели смертности зафиксированы в Южной и Восточной Европе.

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В целом около 91% всех избыточных смертей, связанных с воздействием ультрамелких частиц, приходится на городские и пригородные районы, а 78% — на густонаселённые городские центры.

Исследователи также отмечают, что ультрамелкие частицы представляют собой фактор риска для сердечно-сосудистой системы. Они могут проникать из лёгких в кровоток, вызывать системный окислительный стресс и нарушение функции сосудов, а также связаны с развитием атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и нарушения коронарной микроциркуляции.

По результатам анализа, основным источником ультрамелких частиц являются процессы горения. В мире около 75% такого загрязнения связано со сжиганием ископаемого топлива, а в странах с высоким уровнем дохода этот показатель превышает 90%. В странах с низким уровнем дохода значительную долю также составляет бытовое сжигание древесины.

Авторы исследования подсчитали, что установление годового предельного значения на уровне 5 тысяч частиц на кубический сантиметр могло бы снизить глобальную избыточную смертность, связанную с ультрамелкими частицами, примерно на 45%. В связи с этим они призывают сокращать выбросы от транспорта, промышленности и энергетики, расширять использование неископаемых источников энергии и включить ультрамелкие частицы в системы регулярного мониторинга качества воздуха.

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Напомним, ученые впервые в истории успешно сделали рентгеновские снимки человека непосредственно на орбите Земли. Эксперимент доказал, что портативная цифровая рентгеновская система способна работать в условиях микрогравитации.

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