Почти "Черная Луна": чем уникально февральское Снежное полнолуние

Снежное Полнолуние

Февраль — кратчайший месяц года, и хотя он не слишком богат астрономическими событиями, терпеливых наблюдателей все же ждут интересные явления: от особого полнолуния до метеорного потока.

Об этом пишет Popular Science.

1 февраля: полнолуние «Снежной Луны»

В этом году полнолуние приходится на первый же день февраля. Интересно, что мы оказались в шаге от редкого явления: если бы полнолуние опоздало хотя бы на день, в феврале вообще не было бы полнолуния.

Из-за того, что февраль короче полного лунного цикла, это единственный месяц, который может остаться «без лунного света» (в последний раз такое было в 2018 году). Официального названия для этого явления нет, но астрономы часто называют его «Черной Луной» — по аналогии с «Голубой Луной» (второй полнолуния за один календарный месяц).

Свое название — Снежная Луна — февральское полнолуние получило от древних индейских племен Северной Америки, ведь именно в это время обычно приходились сильнейшие снегопады.

8 февраля: пик метеорного потока Альфа-Центавриды

В середине первой декады февраля на небе можно увидеть метеоры потока Альфа-Центавриды.

Когда пик ожидается 8 февраля.

Нюанс: Лучший вид этот звездопад выглядит в Южном полушарии, где сейчас разгар лета.

Для жителей Северного полушария (в частности, Украины) радиант потока (точка, из которой будто вылетают метеоры) почти не поднимается над горизонтом. Шанс увидеть «падающую звезду» есть, однако профессиональные астрономы не советуют проводить всю ночь на морозе ради этого явления, если вы не находитесь ближе к экватору.

Кроме этих событий, в течение февраля на небе можно будет наблюдать интересные планетарные выравнивания, и держите свои телескопы и бинокли наготове.

Почему 2026 год — «золотое время» для полярных сияний?

Если вы всегда мечтали увидеть полярное сияние, не выезжая за пределы Украины, 2026 предоставляет для этого наилучшие шансы за последнее десятилетие. Вот три главные причины:

Пик солнечного цикла: Солнце имеет 11-летний цикл активности. Сейчас мы находимся в фазе солнечного максимума (цикл №25). Это период, когда количество солнечных пятен и вспышек рекордное. Сияние «уходит» на юг: Во время участившихся в 2026 году мощных магнитных бурь (класса G4 и выше) так называемый «овал сияния» расширяется. Это позволяет наблюдать явление даже в средних широтах, в частности, над Киевом, Львовом и даже южными областями Украины. Эффект Рассела-Макферрона: В периоды вблизи равноденствия (март и сентябрь) магнитное поле Земли становится наиболее уязвимым к солнечному ветру. Именно поэтому весна 2026 прогнозируется как пиковый период для «охоты» за небесными огнями.

Напомним, в январе 2026 года в Украине уже фиксировали мощное сияние розовых и зеленых оттенков, вызванное экстремальной солнечной бурей. Ученые прогнозируют, что подобные сюрпризы будут продолжаться весь год.