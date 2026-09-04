Почти каждый тунец был заражен: каких паразитов нашли почти в каждом куске популярной рыбы

Ученые обнаружили паразитов у 96% исследованных тунцов / © www.freepik.com/free-photo

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Учёные обнаружили паразитических червей у 96% тунцов, которых исследовали после вылова у побережья Бразилии. Паразиты находились не только во внутренних органах рыбы — их также обнаруживали в мышечной ткани, то есть в той части, которую люди непосредственно употребляют в пищу.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Исследование провели учёные Федерального университета Санта-Катарины на юге Бразилии. Его результаты были опубликованы в научном журнале Ocean and Coastal Research.

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Паразиты были обнаружены у 96% исследованных тунцов

Для исследования ученые отобрали 53 полосатых тунца (Katsuwonus pelamis). Этот вид также называют скипджеком, океаническим бонито или кацуо. Он имеет большое промышленное значение и является самым распространённым видом тунца в Бразилии.

В мировом рыболовстве скипджек также занимает заметное место. По итогам 2022 года он занял третье место среди морских видов по объёмам вылова. За год в мире было выловлено и продано примерно 3,1 млн тонн этой рыбы.

Исследовав 53 тунца, учёные обнаружили в них в общей сложности более 1600 паразитических червей. Заражёнными оказались 96% всех проверенных особей.

Учёные с помощью мощных микроскопических приборов тщательно исследовали различные органы и ткани рыб. Паразитов не обнаружили лишь в двух органах — сердце и почках.

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Черви находились не только во внутренних органах

Наибольшее количество паразитов исследователи обнаружили в кишечнике тунца. В то же время на втором месте по уровню заражения оказались мышцы — то есть именно та часть рыбы, которая попадает на стол потребителей. Червей также находили в желудках.

По мнению авторов работы, результаты в очередной раз указывают на необходимость надлежащего санитарного контроля рыбы после вылова. Исследователи также рекомендуют как можно быстрее потрошить выловленную рыбу. Это может помочь предотвратить перемещение личинок из внутренних органов в мышцы.

В то же время ученые предостерегают от слишком общих выводов: исследование было небольшим и касалось лишь конкретного улова. В исследованных тунцах обнаружили паразитических червей двух групп — Trypanorhyncha и Anisakis.

Насколько опасны для человека паразиты в тунце

Наличие паразитов у морской рыбы не является чем-то исключительным. Разнообразные паразитические организмы уже давно являются частью морских экосистем и сосуществуют с рыбами.

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Тунец, поступающий в продажу, обычно проверяют, а заметных паразитов удаляют во время обработки. Однако гарантировать, что мелкие паразиты не попадут в готовую продукцию, невозможно.

В то же время сам факт заражения рыбы ещё не означает, что она обязательно опасна для человека. Заражение людей личинками трипаноринхов фиксируется редко. Кроме того, не все представители рода Anisakis способны вызывать заболевания у людей.

В процессе консервирования паразиты погибают, после чего большинство из них уже не представляет опасности. Гораздо большее беспокойство вызывает употребление в пищу сырой или недостаточно термически обработанной заражённой рыбы.

В таком случае отдельные паразиты могут выжить, прикрепиться к стенкам пищеварительного тракта человека и вызвать проблемы со здоровьем. Среди возможных симптомов — боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

Количество паразитов в морепродуктах могло резко увеличиться

Распространенность паразитических червей в морских организмах привлекала внимание ученых и ранее. В 2020 году исследователи из Вашингтонского университета сообщили о значительном увеличении количества Anisakis в сырых морепродуктах в течение нескольких десятилетий.

По их подсчетам, с 1970-х годов численность этих паразитов могла вырасти примерно в 280 раз. В начале исследуемого периода учёные в среднем обнаруживали менее одного червя на 100 рыб, тогда как впоследствии этот показатель превысил одного паразита на одного исследуемого хозяина.

Однако такое увеличение количества паразитов не обязательно означает, что состояние морских экосистем ухудшилось.

Как пояснила паразитолог Вашингтонского университета Челси Вуд, жизненный цикл анизакид охватывает различных представителей морской пищевой цепи. Они способны заражать рыбу, кальмаров, китов и дельфинов, тогда как человек не является их основным хозяином.

Исследовательница предположила, что одной из причин роста численности Anisakis могли стать успешные меры по защите морских млекопитающих. Период стремительного роста численности этих паразитов совпал по времени с введением важных природоохранных мер, направленных на сохранение китов и других морских млекопитающих.

На данный момент учёные не могут сказать, является ли такое большое количество паразитов у тунцов, выловленных у берегов Бразилии, типичным для этого вида. Чтобы это установить, необходимо провести более масштабные исследования как в этом регионе, так и в других важных районах промышленного рыболовства.

Для потребителей одним из ключевых факторов безопасности остается способ приготовления рыбы. По словам Вуда, надлежащая термическая обработка уничтожает паразитов. В то же время риск контакта с живыми и потенциально инфекционными организмами возникает, прежде всего, при употреблении сырой или недостаточно приготовленной рыбы.

Напомним, ранее мы сообщали, какую популярную рыбу врачи советуют исключить из рациона, поскольку она содержит токсичные вещества.

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