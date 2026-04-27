Под 900-летним замком в Англии обнаружили забытый ядерный бункер (фото)

Под замком Скарборо в Англии археологи обнаружили ядерный бункер. / © Shutterstock

Под каменными стенами 900-летнего замка Скарборо археологи обнаружили неожиданный объект — ядерный бункер времен Холодной войны. Открытие объединило историю средневековой крепости с ядерным напряжением XX столетия.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Бункер был построен в 1963 году. Он был частью более широкой сети наблюдательных пунктов Королевского корпуса наблюдателей, созданной для мониторинга потенциальных ядерных взрывов на территории Великобритании.

В то время в стране действовало более 1500 таких пунктов, где работало около 20 тысяч добровольцев. Их задачей было выявлять ядерные взрывы и оценивать их последствия.

Бункер в Скарборо использовали всего пять лет. В 1968 году он был запечатан и засыпан землей. Впоследствии точное месторасположение объекта было потеряно, хотя сам замок оставался популярной исторической достопримечательностью.

Представитель организации English Heritage Кевин Бут объяснил, что выбор именно этого места был логичным, ведь мыс Скарборо веками использовали как наблюдательный пункт.

«Кажется странным, что внутри замка Скарборо построили бункер времен Холодной войны, но во многих смыслах это идеальное место: этот мыс тысячелетиями служил наблюдательным пунктом — от поселения бронзового века и римской сигнальной станции до средневекового замка, артиллерийской батареи времен Первой мировой войны и бетонного бункера 1960-х годов, который следил за приближением армагеддона», — сказал он.

Чтобы обнаружить бункер, исследователи объединили архивные записи с современными наземными исследованиями. Раскопки начались в начале марта, а вход удалось обнаружить уже через два дня.

По словам Бута, старые карты лишь примерно указывали, где мог находиться объект, поэтому археологи использовали радар для поиска бетонной конструкции под землей.

После открытия входа в сооружение спустили камеру, чтобы проверить его состояние. Первые снимки показали, что пространство осталось герметичным и хорошо сохранилось.

Внутри бункер имеет типичную планировку оперативного центра: диспетчерскую с оборудованием для мониторинга, зоны связи и помещения для отдыха персонала, где люди могли работать сменами.

Объект рассчитан на автономное существование в условиях ядерной катастрофы. В нем не было окон, при этом предусмотрели систему фильтрации воздуха, запасы воды примерно на 30 дней, систему отвода сточных вод и пространство для работы в экстремальных условиях.

«Для English Heritage это не просто завершение истории замка Скарборо — это завершение истории Холодной войны и того, как Великобритания пыталась справиться с этой угрозой», — отметил Бут.

