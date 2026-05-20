Под алтарем заброшенной церкви нашли 1000-летний ящик с неизвестным библейским сюжетом

Ученые сражаются над разгадкой артефакта, найденного под развалинами храма

Обычно во время ухода из древних храмов все ценные реликвии забирали с собой. Однако под руинами церкви в австрийском муниципалитете Иршен археологи встретили исключение, которое поставило перед учеными ряд новых вопросов относительно раннехристианских культов.

Об уникальной находке пишет Daily Galaxy со ссылкой на исследователей из Университета Инсбрука.

Ученые обнаружили под остатками алтаря мраморную раку размером 20 на 30 сантиметров, в которой столетиями хоронили так называемый пиксид — священный ящик из слоновой кости.

Почему эта находка крайне редка

Руководитель раскопок Геральд Грабхерр отмечает, что в мире известно только около 40 подобных пиксидов из слоновой кости. В основном они хранятся в музейных коллекциях или уцелевших сокровищницах соборов.

"Насколько мне известно, последний раз такой объект находили во время непосредственных археологических раскопок около 100 лет назад", - подчеркнул исследователь.

Больше ученых удивил тот факт, что реликварий не вывезли, а навсегда оставили под алтарем заброшенной церкви.

Фрагменты ящика из слоновой кости / Фото: Университет Инсбрука

Хрупкость артефакта и 3D-моделирование

Время и влага нанесли артефакту серьезный вред: слоновая кость размякла и существенно деформировалась. Реставратор Ульрике Тёхтерле объяснила, что из-за 90-процентной влажности внутри мраморного хранилища существовал огромный риск образования плесени.

Специалистам пришлось применить контролируемый и длительный процесс сушки, чтобы стабилизировать материал. Поскольку физически собрать разбитый ящик невозможно из-за искажения фрагментов, сейчас команда разрабатывает его точную 3D-модель для дальнейшего изучения оригинального вида.

Фрагменты ящика из слоновой кости / Фото: Университет Инсбрука

Неизвестный науке библейский сюжет

На уцелевших панелях ящики исследователи идентифицировали сцены, сочетающие сюжеты Ветхого и Нового Заветов, типичные для поздней античности. В частности, на одном из фрагментов изображен Моисей, который получает скрижали с законами на горе Синай от спускающейся с неба руки.

Однако финальная сцена стала настоящей неожиданностью. На ней изображен вознесение Христа, но крайне нестандартным способом: мужчина едет в колеснице, запряженной двумя лошадьми (бизе), которую тянет к небесам рука из облаков. По словам Грабхерра, такое изображение вознесения «очень особенно и по-прежнему неизвестно».

Детальная резьба, изображающая Моисея, который получает божественный закон с рук Бога / Фото: Университет Инсбрука

Что именно хоронили внутри пиксиды

В настоящее время идет детальный анализ материалов. Ученые планируют использовать исследования стабильных изотопов для определения географического происхождения слоновой кости.

Особое внимание привлекают обломки дерева, найденные вместе с металлическими петлями рядом с ящиком. Археологи рассматривают два варианта: либо это остатки деревянного механизма застежки, либо именно эти фрагменты дерева и были той самой священной реликвией, ради хранения которой создали этот роскошный ящик.

