Гравитационная дыра под Антарктидой / Фото иллюстративное / © Pixabay

Под Антарктидой расположена так называемая «гравитационная дыра» — уникальная геологическая аномалия, сформировавшаяся десятки миллионов лет назад, еще в эпоху динозавров. Несмотря на тревожное название, явление не представляет непосредственную угрозу человечеству. Оно помогает ученым лучше понять эволюцию ледяного щита континента и его влияние на глобальный климат.

Об этом сообщает popsci.

Речь идет об Антарктическом геоидном минимуме (Antarctic Geoid Low, AGL) — регионе с относительно слабой гравитацией. Поэтому уровень океана вокруг Антарктиды ниже, чем в среднем по планете: вода «перетекает» в зоны с более сильным гравитационным притяжением.

Гравитация на Земле не является одинаковой везде. Ее сила изменяется в зависимости от массы и плотности горных пород в мантии. Именно разница в плотности пород в недрах планеты постепенно влияет на распределение воды в океанах. Заметнее всего это проявляется именно в районе Антарктиды.

Как ученые «просканировали» Землю

Исследователи проанализировали это явление с помощью данных о землетрясениях. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Представьте, что мы делаем компьютерную томографию всей Земли, но вместо рентгена используем землетрясения», — объяснил соавтор исследования, геофизик Университета Флориды Алессандро Форте. По его словам, сейсмические волны служат своеобразным «светом», позволяющим заглянуть вглубь планеты.

На основе сейсмических данных ученые создали трехмерную физическую модель внутреннего строения Земли и сопоставили ее со спутниковыми наблюдениями. Далее с помощью компьютерного моделирования они «отмотали» геофизические процессы примерно на 70 миллионов лет назад, чтобы проследить, как формировалась гравитационная аномалия.

Климат и усиление аномалии

По оценкам исследователей, ранее «гравитационная дыра» была слабее, но примерно 30–50 миллионов лет назад существенно усилилась. Этот период совпадает с масштабными климатическими изменениями в Антарктиде и формированием ледников.

Ледниковые процессы в свою очередь оказывают значительное влияние на глобальные экосистемы — в частности, на уровень Мирового океана и кислотность воды.

Ученые отмечают, что такие регионы нуждаются в более детальных исследованиях. Следующий этап их работы — проверить прямую связь между усилением гравитационной аномалии и развитием антарктического ледяного щита.

«Как наш климат связан с процессами внутри планеты? Если мы лучше поймем, как недра Земли влияют на гравитацию и уровень моря, это поможет объяснить факторы, определяющие рост и стабильность больших ледниковых массивов», — отметил Форте.

Исследование дает новые подсказки по поводу того, как глубинные процессы в мантии могут влиять на длительную эволюцию климата Земли.

