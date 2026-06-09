Под Антарктидой обнаружили гигантскую загадочную структуру, которая могла изменить судьбу континента

Антарктида / © unsplash.com

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Под многокилометровым слоем льда в Восточной Антарктиде ученые обнаружили масштабную геологическую структуру, которая до сих пор оставалась скрытой. Она охватывает десятки подледниковых бассейнов и, по предположениям исследователей, может быть связана с процессами, происходившими еще до распада суперконтинента Гондвана.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Во время анализа данных команда ученых под руководством геофизика Эгидио Армадилло из Генуэзского университета установила, что под ледниковым щитом расположена большая система примерно из 30 бассейнов, которые образуют единую структуру. По данным авторов работы, она расширяется в направлении побережья Восточной Антарктиды.

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Ученые назвали находку Восточноантарктической веерообразной бассейновой провинцией (EAFBP). Ее особенностью является то, что отдельные котловины имеют общее направление и будто расходятся от одной центральной точки вблизи Южного полюса.

Авторы работы отмечают, что не искали такую структуру целенаправленно. Сначала они пытались реконструировать вид Восточной Антарктиды без ледового покрова. Для этого использовали данные радарных исследований, а также результаты гравитационных, магнитных и сейсмических наблюдений.

При анализе реконструированного рельефа исследователи обратили внимание, что крупные подледниковые бассейны не расположены хаотично. Они образуют масштабный радиальный узор, который расходится от общей центральной точки и охватывает значительную часть континента.

Карта EAFBP. Фото: Университет Генуи

Ученые рассмотрели несколько возможных механизмов формирования этой структуры, в частности рифтогенез, ледниковую эрозию, растяжение земной коры и влияние более древних геологических особенностей. По выводам авторов исследования, наблюдаемые характеристики больше всего соответствуют процессу вращательного расширения земной коры, когда она расходится от точки поворота, образуя веерообразную форму.

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Исследователи предполагают, что эта структура могла сформироваться еще до распада Гондваны. По их мнению, она могла образовать зону слабости, которая впоследствии, вероятно, повлияла на процесс разделения Антарктиды и Австралии.

Открытие имеет значение не только для изучения геологического прошлого Земли. Значительная часть обнаруженных бассейнов расположена под Восточно-Антарктическим ледниковым щитом, поэтому, как отмечают авторы работы, они могут влиять на движение льда, эволюцию ландшафта и другие ледниковые и гидрологические процессы.

Ученые отмечают, что исследование скрытого рельефа Антарктиды является важным для понимания истории формирования континентов и развития земной коры. Поскольку большая часть материка остается скрытой подо льдом, многие страницы его геологического прошлого до сих пор остаются малоизученными.

В то же время авторы работы признают, что пока не могут точно определить время формирования обнаруженной структуры. По их словам, она может быть результатом нескольких этапов расширения земной коры, которые накладывались друг на друга в течение длительного времени. Дальнейшие исследования должны помочь уточнить ее происхождение и роль в геологической истории Антарктиды.

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Напомним, ранее мы сообщали, что ледник Туэйтса в Антарктиде, который часто называют «Ледником Судного дня», может вскоре потерять один из главных природных барьеров, сдерживающий его движение в океан.

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