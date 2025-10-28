Под арктическим льдом нашли жизнь, которая не могла существовать — что обнаружили ученые

Арктика / © Pexels

Под толщей арктического льда ученые обнаружили микроорганизмы, выживающие в среде, где жизнь считалась невозможной. Команда исследователей из Копенгагенского университета обнаружила бактерии, способные существовать в холодной воде Северного Ледовитого океана, перерабатывая азот — несмотря на то, что там почти нет.

Об этом пишет Daily Mail.

"Мы обнаружили важное явление под морским льдом, которое раньше считали невозможным", - заявили ученые. По их словам, открытие может изменить понимание арктических экосистем и углеродного цикла планеты.

Микроорганизмы, известные как нецианобактериальные диазотрофы, не фотосинтезируют как большинство морских бактерий, но способны фиксировать атмосферный азот, превращая его в соединения, пригодные для жизни.

Эти крошечные организмы официально известны как "нецианобактериальные диазотрофы", способные превращать атмосферный азот в полезную форму. / © Daily Mail

Исследователи собрали пробы в 13 точках Арктики с борта судна Polarstern и зафиксировали неожиданно высокие показатели азотфиксации – особенно у тающего льда. Это свидетельствует о том, что изменение климата может создавать условия, при которых такие бактерии процветают.

Автор исследования доктор Лиза фон Фризен отметила:

"До сих пор считалось, что фиксация азота подо льдом невозможна. Мы ошибались".

Результаты работы, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, указывают: процесс фиксации азота следует учитывать в прогнозах будущих изменений Арктики, где потепление уже происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете.