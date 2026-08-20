Под автобаном в Германии обнаружили римскую дорогу, но самое интересное ждало под ней

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На юге Германии археологи обнаружили остатки древнеримской дороги, проложенной около двух тысяч лет назад. В то же время исследования этой местности открыли гораздо более древнюю страницу её истории: под дорогой и рядом с ней обнаружили захоронения и артефакты бронзового века.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Раскопки проводятся недалеко от Дракенштайна в земле Баден-Вюртемберг, где ведётся подготовка территории к строительству нового участка автобана A8. Археологические работы вдоль будущей автомагистрали продолжаются с августа 2025 года.

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Учёные уже исследовали примерно 90-метровый участок римской дороги. Она пролегает почти перпендикулярно к запланированному коридору автобана и когда-то была частью Альблимской дороги через Швабский Альб. Этот маршрут соединял Ротвайль и Хайденхайм-ан-дер-Бренц.

Древняя дорога имела ширину около пяти метров. Её поверхность за столетия пришла в негодность, однако нижняя часть конструкции уцелела. Для устройства основания римляне использовали белый юрский известняк.

Исследователи предварительно датируют строительство дороги I веком нашей эры, вероятно, временем правления императора Веспасиана. Дорога входила в сеть, обеспечивавшую сообщение между римскими фортами и поселениями на плато. Им пользовались военные, а также по нему доставляли товары.

Впрочем, эта территория была заселена людьми задолго до римского периода. Под частью дороги археологи обнаружили погребальную урну, которую относят к позднему бронзовому веку. Неподалеку лежала бронзовая булавка с закруглённой головкой, датируемая тем же периодом. Исследователи предполагают, что этот предмет мог быть сдвинут со своего первоначального места во время строительства римской дороги.

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На других участках раскопок были обнаружены захоронения, следы сооружений и различные предметы, большинство из которых относятся к бронзовому и железному векам. Совокупность находок указывает на существование кельтского поселения в районе современного Дракенштайна ещё до прихода римлян.

Римская эпоха также оставила после себя ряд артефактов. Среди них — бронзовый дупондий с сильно стёртым портретом императора. Учёные полагают, что на монете мог быть изображён Домициан. Кроме того, археологи нашли железные гвозди, которыми подбивали римскую обувь.

На данный момент раскопано около 4,6 гектара, что составляет примерно две трети всей территории, которую предстоит исследовать. На участке, до которого археологи ещё не добрались, обнаружили признаки объекта, который потенциально мог быть римской дорожной станцией. Пока что эта версия остаётся неподтверждённой.

Археологические работы должны продлиться до конца 2026 года. Уже весной 2027 года планируется начать строительство туннеля Дракенштайн, который станет частью нового участка автобана A8.

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