Под Ираком и Ираном обнаружили разлом: новые открытия ученых

Ученые выяснили, как горы Загрос в Ираке повлияли на изгиб поверхности Земли за последние 20 миллионов лет.

Об этом сообщило издание Scitechdaily.

Исследователи выяснили, что океаническая плита Неотетис, которая когда-то была дном моря между Аравийским и Евразийским континентами, сейчас разламывается глубоко под Землей. Разлом распространяется от юго-востока Турции до северо-запада Ирана, постепенно двигаясь горизонтально.

В течение миллионов лет, когда континенты сближаются, океаническое дно между ними погружается под землю. Когда континенты сталкиваются, подъем горных пород образует огромные горные хребты, изменяя ландшафт планеты.

Огромный вес гор оказывает значительное влияние на форму Земли. В течение миллионов лет нагрузка от гор заставляет поверхность планеты прогибаться, а отложения с гор создают равнины, как, например, Месопотамия.

Исследователи смоделировали изгиб поверхности Земли на примере гор Загрос, где Аравия встречается с Евразией, и обнаружили, что даже такая нагрузка не может объяснить образование 3-4 км глубокой впадины, заполненной осадками за последние 15 миллионов лет.

"Учитывая умеренный рельеф в северо-западной части Загроса, было странно обнаружить, что так много осадка накопилось в той части, которую мы изучали. Это означает, что впадина больше, чем могла бы быть вызвана нагрузкой гор Загрос", — отметил ведущий автор исследования Ренас Кошнау.

Ученые считают, что это может быть результатом дополнительной нагрузки на океаническую плиту, которая погружается и до сих пор остается прикрепленной к Аравийской плите.

"Эта плита тянет регион вниз, освобождая место для большего накопления осадка. В направлении Турции впадина, заполненная осадками, становится намного мельче, что свидетельствует о том, что плита в этой части откололась, ослабив силу тяги вниз", — добавил Кошнау.

Напомним, токсичная золотая река залила Южную Африку.

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