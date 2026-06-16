Под льдами Антарктиды обнаружили сотни загадочных скрытых землетрясений: что выяснили учёные

Антарктида / © unsplash.com

Реклама

Антарктида может скрывать гораздо больше геологической активности, чем считалось ранее. Международная группа ученых обнаружила под ледником Дэвида сотни небольших землетрясений, которые ранее оставались незамеченными. Для этого исследователи использовали алгоритмы глубокого обучения, способные находить слабые сейсмические сигналы в больших массивах данных.

Об этом сообщило издание Futurism.

Ученые проанализировали два набора сейсмических данных, собранных в 2001–2004 и 2012–2015 годах. В ходе анализа они обнаружили сотни землетрясений магнитудой от 1,6 до 3,5 под ледником Дэвида — огромным ледниковым массивом Антарктиды.

Реклама

Особенностью этих толчков стала их глубина. Землетрясения происходили на глубине более 43 миль (свыше 69 километров) под поверхностью Земли. Это значительно глубже границы, где земная кора переходит в мантию. Такие явления относятся к так называемым внутриплитным землетрясениям средней глубины.

Полученные результаты поставили перед исследователями новые вопросы. Дело в том, что большинство известных землетрясений возникает на границах тектонических плит, где они сталкиваются или погружаются одна под другую. Однако в данном случае толчки были зафиксированы внутри плиты, что трудно объяснить традиционными моделями тектоники.

Исследователи предполагают, что причиной землетрясений могут служить сгибательные напряжения, возникающие в литосфере под Антарктидой. Согласно их выводам, подземные толчки могут быть связаны с взаимодействием относительно теплой литосферы под Западной Антарктидой и более холодной и тонкой литосферы под Восточной Антарктидой.

Первый автор исследования, геолог Лонг Хо из Университета Алабамы, пояснил, что землетрясения возникают в зоне, где холодная и твердая кора вместе с верхней мантией Восточной Антарктиды граничат с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды. По его словам, такая разница создает резкое изменение тектонической прочности пород.

Реклама

Ученых также удивило количество обнаруженных землетрясений. Это может свидетельствовать о том, что подобная сейсмическая активность существует и в других регионах мира, но пока не была зафиксирована из-за ограниченных возможностей наблюдений. Именно поэтому исследователи предлагают активнее использовать искусственный интеллект для анализа сейсмических данных.

Гляциолог Ричард Элли из Университета штата Пенсильвания, не участвовавший в исследовании, отметил, что Антарктиду долгое время считали регионом, где практически не бывает землетрясений. В то же время новые результаты свидетельствуют о том, что причиной такого представления могло быть не отсутствие сейсмической активности, а недостаточное количество инструментов для ее обнаружения.

Напомним, Антарктида продолжает удивлять ученых. Ранее под многокилометровым слоем льда они обнаружили гигантскую скрытую формацию.

Новости партнеров