Под льдами Антарктики обнаружили скрытый мир: ученые потрясены увиденным

Антарктида / © unsplash.com

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Под толщей льда у побережья Антарктиды ученые обнаружили одну из самых удивительных экосистем, когда-либо зафиксированных на морском дне. Исследователи обнаружили около 60 миллионов рыбьих гнезд, образующих крупнейшую из известных в мире колоний для размножения рыб.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Это открытие сделали участники научной экспедиции на борту немецкого ледокола RV Polarstern, которые исследовали экосистему моря Ведделла в Антарктике.

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Команда не планировала искать места размножения рыб. Для исследования морского дна учёные использовали подводную систему камер OFOBS, которую буксировали за судном. Именно она и зафиксировала неожиданную картину.

Аспирантка Лилиан Берингер, которая следила за видеотрансляцией с камеры, первой обратила внимание на необычные углубления на дне.

«Камера двигалась над морским дном и просто не останавливалась. Они были повсюду», — вспомнила исследовательница.

Колония простиралась на сотни квадратных километров

Дальнейший анализ показал, что гнезда принадлежат антарктической ледяной рыбе Neopagetopsis ionah — уникальному виду, у которого в крови отсутствует гемоглобин. Именно поэтому эти рыбы имеют характерную почти белую окраску и являются единственными известными позвоночными с такой особенностью.

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По оценкам исследователей, колония занимает площадь около 240 квадратных километров. На этой территории расположено примерно 60 миллионов гнезд, что делает её крупнейшей непрерывной рыбной колонией для размножения, когда-либо обнаруженной в мире.

Каждое гнездо представляет собой небольшое углубление в илистом дне. Возле большинства из них находилась взрослая рыба, охранявшая кладку икры.

Учёные подсчитали, что в одном гнезде содержится примерно 1700 икринок, поэтому общее количество будущих мальков в колонии просто колоссально.

Учёные не сразу осознали масштаб открытия

Исследователь Института Альфреда Вегенера Аутун Пурсер рассказал, что истинное значение находки стало понятно лишь после тщательного анализа полученных материалов.

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«Мы поняли, что нашли нечто грандиозное, после того как на следующий день позвонили в наш институт», — отметил он.

Особенно удивило исследователей то, что колония имела чрезвычайно чёткие границы.

По словам Пурсера, зона с большим количеством гнезд внезапно заканчивалась, словно её очертили по линейке.

«Она переходила от очень плотного расположения гнезд к их полному отсутствию, что очень напоминало колонии пингвинов. Это было похоже на линию, проведенную по песку», — пояснил ученый.

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Почему именно здесь собрались миллионы рыб

В ходе исследования учёные установили, что именно в этом районе к поверхности поднимаются более тёплые океанические воды, температура которых примерно на два градуса Цельсия выше, чем у окружающей воды.

Такие течения приносят с глубины зоопланктон — основной источник пищи для молоди рыб после вылупления. Именно эта особенность, по мнению исследователей, создала идеальные условия для формирования столь масштабного места размножения.

Помимо активных гнезд, экспедиция обнаружила также многочисленные останки погибших ледяных рыб. Это свидетельствует о том, что колония является важной составляющей всей экосистемы моря Ведделла и обеспечивает кормовую базу для тюленей Ведделла и других морских хищников.

Предлагается взять эту территорию под охрану

Результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, уже послужили основанием для инициативы по созданию морской природоохранной зоны в районе открытия.

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Авторы работы отмечают, что этот участок содержит самую большую непрерывную колонию рыб, предназначенную для размножения, когда-либо обнаруженную на любой глубине Мирового океана, а также характеризуется исключительно высокой биомассой морского дна Антарктики.

Перед завершением экспедиции экипаж RV Polarstern установил рядом с колонией две подводные камеры, которые будут продолжать долгосрочное наблюдение за жизнью в этом скрытом под льдами океаническом мире. Это поможет лучше понять, как функционирует крупнейший из известных питомников антарктической ледяной рыбы и как меняется его экосистема со временем.

Напомним, что в Норвегии учёные сделали уникальное археологическое открытие, обнаружив в забытой пещере почти нетронутые следы древней арктической экосистемы, существовавшей около 75 тысяч лет назад.

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