Под песками Египта нашли город, который прятался более 1600 лет: он сохранился почти без изменений

В пустыне Египта нашли древний город / © Associated Press

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В Западной пустыне Египта археологи обнаружили масштабное и очень хорошо сохранившееся поселение византийского периода, которое оставалось сокрытым в течение 1600 лет. Разветвленный город, расположенный в оазе Дахла, показал исследователям редкий по четкости срез повседневной жизни на отдаленных египетских окрестностях в IV веке нашей эры.

Об этом сообщает Daily Mail.

В Египте под толщей пустыни нашли невредимый 1600-летний город

Во время раскопок ученые наткнулись на жилые дома со сводчатыми крышами, кухнями, печами для хлеба и каменными жерновами. Интересно, что поселение имеет четкую планировку: широкие улицы, пролегающие с севера на юг, пересекаются с дорогами по направлению к востоку-западу, образуя площади.

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Окрестности города защищали две сторожевые башни и укрепленное сооружение. В самом центре, над одной из главных улиц, возвышается церковь-базилика.

Сейчас этот объект внесен в Предварительный список ЮНЕСКО, что означает, что его совсем скоро официально признают Всемирным наследием.

Генеральный директор Департамента древностей Дахлы и руководитель раскопок Махмуд Массуд отметил, что поселение имеет все архитектурные элементы общины, которая функционировала полноценно.

Кроме сооружений, археологи собрали богатую коллекцию артефактов — в том числе бытовую керамическую посуду, бутылочки для масел и духов, масляные лампы, а также монеты.

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Самой ценной находкой специалисты называют уникальный документальный архив жителей города.

«Одним из самых выдающихся открытий во время раскопок является коллекция из почти 200 письменных остраков (фрагментов керамики, которые использовались как материал для письма), содержащие тексты как на коптском, так и на греческом языках», — добавляет глава Сектора исламских, коптских и иудейских древностей Зия Захран.

Надписи на глиняных черепках содержат переписку, фиксацию торговых операций и другие детали быта того времени. Этот период, когда Египет более 250 лет состоял в составе Византийской империи, стал временем расцвета христианства и синкретизма римских традиций, христианской веры и настоящей египетской культуры.

Находка в оазе Дахла стала одним из двух масштабных открытий, о которых объявили в Министерстве туризма и древностей Египта. Во время вторых раскопок в районе Марина эль-Аламейн обнаружили 18 древних гробниц с человеческими останками.

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Интересные находки: последние новости

Напомним, в Австралии выставили на продажу самый маленький город в стране — Куладди, расположенный в глубинке Квинсленда. Его стоимость составляет 400 тысяч австралийских долларов (около 280 тысяч долларов США). В эту цену входят жилой дом с четырьмя спальнями и готовый бизнес, который приносит прибыль даже в межсезонье, в частности благодаря работе почтового отделения.

Решение о продаже приняли единственные две жительницы города, Кэрол Ярроу и Джо Корнел, которые решили уехать после трех лет работы на благо общества.

Новый владелец должен быть мастером на все руки, ведь ему придется одновременно исполнять обязанности почтальона, а также управлять местным пабом, мотелем, рестораном и магазином, которые до сих пор охотно посещают туристы.

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