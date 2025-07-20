Под песками Гизы обнаружили странную структуру, которая может быть входом в неизвестную гробницу

Пирамиды Египта / © pixabay.com

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Археологи из Японии с помощью георадара и метода электрической томографии обнаружили необычную подземную структуру вблизи западного кладбища в Гизе — места захоронений членов семьи фараонов и высокопоставленных чиновников. Объект имеет L-образную форму, расположен примерно в двух метрах от поверхности и простирается более чем на 10 метров.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Ученые отмечают: эта часть кладбища ранее почти не исследовалась, ведь здесь не было видимых остатков сооружений, как в соседних районах. Однако новые технологии помогли увидеть то, что скрыто под почвой.

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Под L-образной структурой также обнаружили еще одну более глубокую аномалию — примерно на 4-10 метрах под землей. Она имеет высокую электрическую сопротивляемость, что может свидетельствовать либо о полостях с воздухом, либо о другом материале, отличном от окружающего песка.

Исследователи предполагают, что это может быть часть погребального комплекса — возможно, вход в неизвестную ранее гробницу. Территория, где обнаружили структуру, до сих пор считалась неинтересной для археологов и почти не исследовалась.

«Возможно, это был вход в более глубокую структуру. Мы считаем, что непрерывность неглубокой структуры и глубокой большой структуры является важной. По результатам исследования мы не можем определить материал, вызывающий аномалию, но это может быть большая подземная археологическая структура», — говорится в статье.

Напомним, ученые обнаружили новый «Юпитер» за пределами Солнечной системы.

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