Под песками Гизы обнаружили вероятного "второго Сфинкса" — сенсационное открытие (фото)

Тайна Гизы

Итальянские исследователи заявили о возможном обнаружении еще одного Сфинкса под песками плато Гиза. По их словам, новые радарные сканирования указывают не только существование второй статуи, но и масштабную подземную структуру.



Идея о «двойном» Сфинксе возникла не на пустом месте. Ученые обратили внимание на так называемую Стелу сна — давнюю надпись между лапами Великого Сфинкса, созданную более 3 тысяч лет назад. На нем, вероятно, изображены две фигуры сфинксов, что может свидетельствовать о существовании второго монумента.

Сканирование оригинального Сфинкса также выявило сеть шахт и камер под достопримечательностью, черты, которые, по его мнению, отражаются под предполагаемым вторым сооружением

Итальянский исследователь Филиппо Бионди, ранее заявлявший о подземных структурах под Гизой, сообщил, что геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса показывает почти идеальную симметрию. По его словам, если провести условные линии между ключевыми объектами, они указывают на точку, где может находиться зеркальное сооружение.

Команда исследователей считает, что древняя стела свидетельствует о том, что в Египте были построены две статуи сфинксов.

«Мы видим точное геометрическое соответствие — почти 100%. Это дает нам примерно 80% уверенности в открытии», — отметил исследователь.

Предварительное сканирование зафиксировало сооружение, которое, кажется, отражает Большой Сфинкс. Исследователи считают, что второй сфинкс скрывается под песком недалеко от этого культового сооружения.

С помощью спутникового радара, способного фиксировать даже незначительные колебания грунта, команда обнаружила аномалию под песчаной насыпью высотой более 30 метров. Предварительные данные свидетельствуют о наличии вертикальных шахт и проходов, подобных уже зафиксированным под известным Сфинксом.

Бионди также предполагает, что речь идет не только о второй статуе, но и о значительно большем объекте.

«Под плато Гиза есть что-то очень масштабное. Мы фиксируем признаки подземной мегаструктуры», — говорит он.

Сканирование идентифицировало второй сфинкс, на котором изображен A, расположенный рядом с Большим Сфинксом, обозначенным как B

Где может быть вторая скульптура

Исследователи считают, что найденная насыпь может скрывать именно вторую скульптуру, поскольку первый Сфинкс расположен в небольшом углублении, а новая структура наоборот повышена.

На изображении показан контур места, где, по мнению исследователей, находится второй Сфинкс

В то же время ученые отмечают: несмотря на перспективные результаты сканирования, окончательные выводы делать рано. Для подтверждения гипотезы необходимы полевые исследования и разрешение египетских властей на проведение раскопок.

Команда уже подготовила соответствующий проект и планирует представить его для официального согласования. Если гипотеза подтвердится, то это открытие может существенно изменить представление об архитектуре и инженерии Древнего Египта.

Напомним, ранее речь шла о башне из песка, которую построили в Германии. Скульпторы построили его, чтобы претендовать на мировой рекорд.

А в Китае создали парк сыпучих шедевров. Среди них — самая большая в мире скульптура из песка. Композиция под названием «Королевство Лоулань» высотой 25 метров, а в периметре основания — целых 400 м.