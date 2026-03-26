Под песками Гизы обнаружили вероятного "второго Сфинкса" — сенсационное открытие (фото)
Итальянские ученые заявили о возможном открытии второго Сфинкса под плато Гиза. Сканирование указывается на подземную мегаструктуру.
Итальянские исследователи заявили о возможном обнаружении еще одного Сфинкса под песками плато Гиза. По их словам, новые радарные сканирования указывают не только существование второй статуи, но и масштабную подземную структуру.
Об этом говорится в материале dailymail.
Идея о «двойном» Сфинксе возникла не на пустом месте. Ученые обратили внимание на так называемую Стелу сна — давнюю надпись между лапами Великого Сфинкса, созданную более 3 тысяч лет назад. На нем, вероятно, изображены две фигуры сфинксов, что может свидетельствовать о существовании второго монумента.
Итальянский исследователь Филиппо Бионди, ранее заявлявший о подземных структурах под Гизой, сообщил, что геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса показывает почти идеальную симметрию. По его словам, если провести условные линии между ключевыми объектами, они указывают на точку, где может находиться зеркальное сооружение.
«Мы видим точное геометрическое соответствие — почти 100%. Это дает нам примерно 80% уверенности в открытии», — отметил исследователь.
С помощью спутникового радара, способного фиксировать даже незначительные колебания грунта, команда обнаружила аномалию под песчаной насыпью высотой более 30 метров. Предварительные данные свидетельствуют о наличии вертикальных шахт и проходов, подобных уже зафиксированным под известным Сфинксом.
Бионди также предполагает, что речь идет не только о второй статуе, но и о значительно большем объекте.
«Под плато Гиза есть что-то очень масштабное. Мы фиксируем признаки подземной мегаструктуры», — говорит он.
Где может быть вторая скульптура
Исследователи считают, что найденная насыпь может скрывать именно вторую скульптуру, поскольку первый Сфинкс расположен в небольшом углублении, а новая структура наоборот повышена.
В то же время ученые отмечают: несмотря на перспективные результаты сканирования, окончательные выводы делать рано. Для подтверждения гипотезы необходимы полевые исследования и разрешение египетских властей на проведение раскопок.
Команда уже подготовила соответствующий проект и планирует представить его для официального согласования. Если гипотеза подтвердится, то это открытие может существенно изменить представление об архитектуре и инженерии Древнего Египта.
Напомним, ранее речь шла о башне из песка, которую построили в Германии. Скульпторы построили его, чтобы претендовать на мировой рекорд.
А в Китае создали парк сыпучих шедевров. Среди них — самая большая в мире скульптура из песка. Композиция под названием «Королевство Лоулань» высотой 25 метров, а в периметре основания — целых 400 м.