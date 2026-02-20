Под песком нудистского пляжа обнаружили корабль XVII века: почему находку пришлось спасать

Часть корабля XVII века

Реклама

Археологи на побережье Дорсета проводят срочные работы по спасению деревянных конструкций затонувшего корабля XVII века, которые шторм «Чандра» обнажил на краю нудистского пляжа Нолл-Бич. Деревянные конструкции оказались под угрозой разрушения из-за сильных волн и последующей непогоды.

Об этом сообщило издание The Independent.

Специалисты из Борнмутского университета вместе с представителями молодежной группы Национального фонда работали во время отлива, чтобы откопать и осторожно демонтировать древесину. Работы стартовали около 10:00 утра — археологам пришлось переместить тонны песка, прежде чем достать обломки для исследований и консервации.

Реклама

Обнаруженная конструкция имеет примерно 6 метров в длину и почти 2 метра в ширину. Она состоит по меньшей мере из 15 эродированных шпангоутов, соединенных деревянными кольями, а также пяти внешних досок корпуса, которые сохранились в хорошем состоянии. По словам ученых, внутренний слой обшивки, вероятно, утрачен.

Предварительно археологи предполагают, что найденные фрагменты могут принадлежать голландскому торговому судну «Слава из Хорна», которое затонуло в 1631 году на подходе к гавани Пул в канале Суош. Судно сорвало с якоря, после чего оно село на мель и разломилось. По историческим данным, все 45 членов экипажа спаслись, однако обломки быстро разграбили местные жители.

Большую часть 130-футового корабля дайверы обнаружили еще в 1990-х годах, а масштабные раскопки состоялись в 2013 году. Тогда на поверхность подняли руль длиной 25 футов, резную носовую фигуру и другие артефакты. Сейчас эти находки хранятся в музее Пула.

По данным Historic England, затонувший корабль в канале Суош является одним из 57 объектов у побережья Англии, охраняемых в соответствии с Законом о защите затонувших кораблей 1973 года. Достоверно датированные суда, построенные до 1700 года, встречаются крайне редко.

Реклама

Древесину из Нолл-Бич доставят в реставрационные лаборатории университета, где проведут дендрохронологический анализ. Исследование поможет установить, когда и где росли деревья, использованные для строительства, и выяснить, совпадают ли эти данные с предыдущими результатами по судну из канала Суош.

Специалисты также обращают внимание на изменение береговой линии. По словам представителей Национального фонда, в XVII веке этот участок нынешнего пляжа находился в открытом море. За более чем четыре века песок постепенно сформировал современные дюны и берег, поэтому обломки корабля похоронены под песком, а не на морском дне.

Напомним, в глубине Сахары палеонтологи обнаружили новый вид спинозавра — животное с уникальным гребнем на черепе, которого до сих пор не наблюдали у представителей этой группы динозавров. Находка получила название Spinosaurus mirabilis, что переводится как «удивительная хребтовая ящерица».