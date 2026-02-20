ТСН в социальных сетях

Под песком нудистского пляжа обнаружили корабль XVII века: почему находку пришлось спасать

В Великобритании после шторма на пляже Нолл-Бич появились остатки старинного корабля. Речь идет о возможном фрагменте торгового судна, затонувшего в 1631 году.

Часть корабля XVII века

Археологи на побережье Дорсета проводят срочные работы по спасению деревянных конструкций затонувшего корабля XVII века, которые шторм «Чандра» обнажил на краю нудистского пляжа Нолл-Бич. Деревянные конструкции оказались под угрозой разрушения из-за сильных волн и последующей непогоды.

Об этом сообщило издание The Independent.

Специалисты из Борнмутского университета вместе с представителями молодежной группы Национального фонда работали во время отлива, чтобы откопать и осторожно демонтировать древесину. Работы стартовали около 10:00 утра — археологам пришлось переместить тонны песка, прежде чем достать обломки для исследований и консервации.

Обнаруженная конструкция имеет примерно 6 метров в длину и почти 2 метра в ширину. Она состоит по меньшей мере из 15 эродированных шпангоутов, соединенных деревянными кольями, а также пяти внешних досок корпуса, которые сохранились в хорошем состоянии. По словам ученых, внутренний слой обшивки, вероятно, утрачен.

Предварительно археологи предполагают, что найденные фрагменты могут принадлежать голландскому торговому судну «Слава из Хорна», которое затонуло в 1631 году на подходе к гавани Пул в канале Суош. Судно сорвало с якоря, после чего оно село на мель и разломилось. По историческим данным, все 45 членов экипажа спаслись, однако обломки быстро разграбили местные жители.

Большую часть 130-футового корабля дайверы обнаружили еще в 1990-х годах, а масштабные раскопки состоялись в 2013 году. Тогда на поверхность подняли руль длиной 25 футов, резную носовую фигуру и другие артефакты. Сейчас эти находки хранятся в музее Пула.

По данным Historic England, затонувший корабль в канале Суош является одним из 57 объектов у побережья Англии, охраняемых в соответствии с Законом о защите затонувших кораблей 1973 года. Достоверно датированные суда, построенные до 1700 года, встречаются крайне редко.

Древесину из Нолл-Бич доставят в реставрационные лаборатории университета, где проведут дендрохронологический анализ. Исследование поможет установить, когда и где росли деревья, использованные для строительства, и выяснить, совпадают ли эти данные с предыдущими результатами по судну из канала Суош.

Специалисты также обращают внимание на изменение береговой линии. По словам представителей Национального фонда, в XVII веке этот участок нынешнего пляжа находился в открытом море. За более чем четыре века песок постепенно сформировал современные дюны и берег, поэтому обломки корабля похоронены под песком, а не на морском дне.

Напомним, в глубине Сахары палеонтологи обнаружили новый вид спинозавра — животное с уникальным гребнем на черепе, которого до сих пор не наблюдали у представителей этой группы динозавров. Находка получила название Spinosaurus mirabilis, что переводится как «удивительная хребтовая ящерица».

